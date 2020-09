Facebook oikeuteen – syytetään käyttäjien vakoilusta Instagramissa puhelimen kameralla

Facebook on haastettu oikeuteen syytettynä käyttäjiensä vakoilusta Instagram-sovelluksen kameralla.

Yllä olevalla videolla näytetään, miten Facebook-sovelluksen pääsyä puhelimen tietoihin rajoitetaan.

Facebookia varten on nostettu oikeuskanne Instagram-käyttäjien vakoilusta puhelimen kameraa käyttäen, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Kyse on kesäkuussa julki tulleesta tapauksesta, jossa Instagram vaikutti käyttävän iPhonejen kameraa, vaikka sovellus ei ollut käytössä.

Eilen torstaina nostetun kanteen mukaan sovelluksen kameran käyttö on tarkoituksellista, ja sen tarkoituksena on kerätä käyttäjistä tietoa, jota Facebookilla ei muuten olisi. Näitä olisi muun muassa tieto ihmisten kodeista, ja sitä käytettäisiin täsmämarkkinointiin.

Facebook kiisti kesällä syytökset vetoamalla ohjelmistovirheeseen, joka sai aikaan aiheettoman ilmoituksen kameran käytöstä. Yhtiö kieltäytyi kommentoimasta tuoretta oikeuskannetta Bloombergille.

Facebook on joutunut toistuvasti erilaisten yksityisyysloukkaussyytösten kohteeksi. Viime vuoden lopulla Facebook-sovellus käynnisti iPhonen kameran itsekseen joillakin käyttäjillä.

Facebookia on moneen otteeseen epäilty käyttäjiensä salakuuntelusta puhelimen mikrofonilla. Yhtiö on kiistänyt väitteet toistuvasti.

Facebook on kuitenkin tehnyt puhelimen mikrofonilla monenlaisia kokeiluja. Vuonna 2014 yhtiö esitteli ominaisuuden, jossa mikrofoni aktivoitui statuspäivityksen kirjoittamisen aikana. Tällöin sovellus tunnisti, mitä musiikkia käyttäjä kuunteli tai mitä sarjaa hän katseli.

Tiedetään myös, että Facebook on aktiivisesti harhauttanut käyttäjiään ottamaan kasvontunnistuksen käyttöön. Tämä tehtiin EU:n gdpr-tietosuoja-asetuksen voimaan astumisen yhteydessä, kun käyttäjä hyväksyi muuttuneet palveluehdot. Samalla Facebook ujutti kasvontunnistuksen käyttöön.

Puhelimen asetuksista on mahdollista rajoittaa oikeuksia, joita sovelluksilla, myös Facebookilla ja Instagramilla on. Kameran pois päältä ottaminen Instagramissa hankaloittaa kuitenkin käyttäjien elämää, sillä silloin kuvat on otettava puhelimen kameralla ja avattava erikseen Instagramissa julkaisemista varten.

Kaikkeen ei edes käyttöoikeuksien evääminen auta. Facebook osaa paikantaa käyttäjän, vaikka tämä olisi kytkenyt puhelimen paikannusominaisuudet pois päältä. Tällöin paikantamiseen käytetään muun muassa tietoa siitä, mihin wifi-verkkoihin puhelin on yhteydessä.