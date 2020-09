Kavala tekstiviesti muutti muotoaan – huijari tietää nimesi ja kotipaikkasi

Postin nimissä tehdyissä huijaustekstiviesteissä on nyt mukana vastaanottajan nimi ja kotikunta.

Postin nimissä tulevissa huijauksissa on yleensä linkki tietoja kalastelevalle verkkosivulle. Kuva on toukokuulta.­

Traficomin Kyberturvallisuuskeskus varoittaa Postin nimissä tehtävän huijauksen palanneen hieman uudistuneena. Nyt huijaustekstiviesteissä mainitaan vastaanottajan nimi ja kunta, mikä tekee lankeamisesta aiempaa helpompaa.

Viestin muu sisältö on vanhoista huijauksista tuttu: paketti on jäänyt jumiin toimipisteeseen puuttuvien postikulujen vuosi ja lisämaksulle on tarvetta.

Viestin yhteydessä on linkki, joka johtaa maksukortin tietoja pyytävälle verkkosivulle. Tietojen antaminen johtaa tavallisesti tilausansaan, yleensä toistuviin kymmenien eurojen kuukausilaskutukseen.

Postin nimissä tehdyt huijaukset vaikuttavat usein aidoilta myös siksi, että tekstiviestien lähettäjätiedot on väärennetty. Silloin ne tulevat samaan tekstiviestiketjuun kuin postin aidot saapumisilmoitukset.

Postin nimissä nähtiin eväällä myös muuntyyppisiä huijauksia. Toisessa huijaustyypissä ilmoitetaan saapuvasta lähetyksestä. Siinä kalastellaan vastaanottajan puhelinnumeroa. IPhone-käyttäjiltä yritetään saada myös Apple-tunnus ja Android-puhelimiin yritetään asentaa verkkopankkitunnuksia varastava haittaohjelma.

Kolmannessa huijauksessa vastaanottajan tulisi ”hakea pakettikoodi saapunutta lähetystä varten”. Siinä pyritään varastamaan verkkopankkitunnukset ja käyttämään niitä petoksiin saman tien.