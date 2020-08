Firma keräsi 235 miljoonan käyttäjän profiilitiedot ja jätti ne nettiin lojumaan

Tietojen kaavinta ja kasaaminen on harmaalla alueella tapahtuvaa liiketoimintaa.

Monet eivät tiedä, että heidän sosiaalisen median profiilinsa päätyvät kaapijarobottien luomiin tietokantoihin.

Verkkoon on päätynyt suojaamaton, lähes 235 miljoonan ihmisen sosiaalisen median tiedot sisältävä tietokanta. Sen alkuperä on ihmisten someprofiileista tietoa keräävä Social Data. Asiasta kertoo Comparitech.

Hongkongissa pääkonttoriaan pitävä Social Data on niin sanottu tietojenkaapijayritys, eli se kerää ja tallentaa tietoja ihmisistä näiden sosiaalisen median profiileista ja myy tietokantaa eteenpäin. Toiminta on useimpien palveluiden käyttöehtojen vastaista, mutta se ei estä harmaalla alueella tapahtuvaa liiketoimintaa.

Verkosta elokuun alussa löytyneessä tietokannassa olevia tietoja ovat muun muassa ihmisten nimet, yhteystiedot, profiilikuvat, monenlaiset henkilötiedot sekä tiedot seuraajista. Tietoja on kerätty TikTokista, YouTubesta ja Instagramista.

Tiedot on nyt poistettu verkosta. Silti ei ole tietoa, ovatko muut ehtineet kopioida niitä omiin tarpeisiinsa. Tietokannan uskotaan olevan alun perin sittemmin toimintansa lopettaneen Deep Social -yrityksen keräämä.

Social Datan edustaja vetosi Comparitechille antamassaan kommentissa siihen, että tietokanta rakentuu ihmisten julkisista sometiedoista. Nämä ovat kenen tahansa nähtävissä, ja kuka tahansa voi niiden perusteella tehdä esimerkiksi tietojenkalastelua.

Tietojenkaavinta on suurelle yleisölle tuntematon käsite. Siinä ohjelmistorobotit kopioivat talteen nettisivuja automaattisesti suuriin tietokantoihin. Tätä tehdään etenkin sosiaalisen median tileille, joiden tiedot ovat kauppatavaraa.

Yksi esimerkki tästä on amerikkalainen Clearview, joka on rakentanut 3 miljardin ihmisen kasvontunnistustietokannan pääosin sometilien profiilikuvia käyttäen. Vaikka tietokanta on rakennettu mahdollisesti laittomin keinoin, Yhdysvalloissa muutamat poliisilaitokset ovat ostaneet siihen käyttölisenssin.