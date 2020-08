Uhka toteutui Suomessa: Viranomainen varoittaa vaarallisesta haittaohjelmasta

Emotet-haittaohjelman uusi versio tekee tyhjäksi vanhan suojautumisohjeen. Yrityksissä on nyt oltava todella tarkkana.

Pahamaineista Emotet-haittaohjelmaa levitetään Suomessa, Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus kertoi tiistaina. Keskus julkaisi aiheesta keltaisen varoituksen, jonka mukaan haittaohjelmaa levitetään sähköpostitse suomalaisten organisaatioiden nimissä.

Tavoitteena on varastaa organisaatioista tietoja ja kenties myös tunkeutua verkkoon syvemmälle. Myös organisaation tiedot salaava kiristysohjelmahyökkäys on mahdollinen. Hyökkäyskampanja on ollut aktiivinen maanantaista alkaen.

Emotet osaa väärentää sähköpostiviestejä uskottavasti ja syöttää niitä aitoihin viestiketjuihin. Emotet voi levitä haitallisen pdf- tai Office-liitteen avulla, mutta haittaohjelma oppi äskettäin myös keinon lisätä viesteihin aitoja muualta varastettuja liitteitä.

Kaiken kaikkiaan vanha ohje siitä, että epäilyttäviä sähköposteja tai niiden liitteitä ei pidä avata, ei välttämättä toimi Emotetin kohdalla viestien vaikuttaessa niin aidoilta. Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan henkilökuntaa on hyvä kouluttaa tunnistamaan väärennettyjä lähettäjätietoja.

Viranomainen neuvoo myös päivittämään virustutkien tietokannat ajan tasalle. On kuitenkin syytä muistaa, että kaikki virustutkat eivät ole vielä tunnistaneet tämänkertaista haittaohjelmamallia.

Pitkään hiljaiseloa viettänyt Emotet heräsi eloon taas heinäkuussa ja sitä on levitetty voimakkaasti maailmalla. Väärät sähköpostiviestit ovat tekeytyneet muun muassa laskuiksi, työpaikkatarjouksiksi ja lähetyksen seurannaksi.