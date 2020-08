Ruotsin televisio ja radio kielsivät työntekijöiltään Tiktokin

SVT:n mukaan Tiktok kerää enemmän tietoa kuin on tarpeellista kiinalaiselle omistajayhtiölleen Bytedancelle.

Ruotsin televisio (SVT) ja Ruotsin radio (SR) ilmoittivat maanantaina kieltäneensä työntekijöitään käyttämästä Tiktok-videosovellusta työpuhelimillaan.

SVT:n mukaan sen tietoturvaosasto on selvittänyt, että Tiktok kerää enemmän tietoa kuin on tarpeellista kiinalaiselle omistajayhtiölleen Bytedancelle.

Ruotsin radio kertoi maanantaina päätyneensä samanlaiseen johtopäätökseen jo aikaisemmin tässä kuussa, koska sovellus ei täytä yhtiön tietoturvavaatimuksia.

Tiktok on erityisesti nuorten suosima sovellus, jolla on arviolta puoli miljardia käyttäjää. Vakoiluepäilysten vuoksi se on jo kuitenkin kielletty kokonaan Intiassa ja vastaavaa kieltoa valmistellaan Yhdysvalloissa.