THL varoittaa huijaussoitoista: Varoitetaan koronasta, pyydetään maksukortin tietoja

Koronahuijarit soittavat ja utelevat maksukortin tietoja, THL hälyttää.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL varoittaa uusista huijauspuheluista. Varoitus julkaistiin Twitterissä ja Facebookissa.

– Tietoomme on tullut huijaussoittoja, joissa vastaajalta pyydetään maksukortin tietoja korona-altistumisen ja -testauksen nojalla. Maksukortin tietoja ei tule antaa, varoituksessa sanotaan.

THL ei sano varoituksessaan, että huijaussoittoja olisi tehty nimenomaan sen nimissä. Suhtaudu suurella varauksella kaikenlaisiin soittoihin, joissa pyydetään arkaluonteisia tietojasi.

Moni suomalainen on vastannut huijauspuheluihin viime aikoina, mutta tyypillisesti niitä on soitettu Microsoftin nimissä. Huijarit väittävät, että vastaanottajan tietokoneessa on kiireellinen ongelma, joka tulisi ratkaista antamalla huijarille pääsy koneeseen.

Koronan varjolla on tehty lukuisia huijauksia jo ainakin alkukeväästä lukien. Puhelimiin on esimerkiksi levitetty korona-aiheisia haittasovelluksia, ja sähköpostiin on saapunut virallisiksi naamioituja koronaviestejä, jotka ovat seuranneet todellisia tapahtumia varsin lyhyellä viiveellä.

