Käytätkö yhä vanhaa Windowsia? FBI:n varoitus pätee myös Suomessa

Liittovaltion poliisi tahtoo Windows 7:n kuolevan, mutta käyttötilastot osoittavat sen olevan edelleen hyvin suosittu.

Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI julkaisi varoituksen (pdf) Windows 7 -käyttöjärjestelmästä, joka julkaistiin vuonna 2009. Se lakkasi saamasta tietoturvakorjauksia viime tammikuussa, ellei niistä erikseen makseta.

FBI:n varoitus on suunnattu yrityksille, mutta viesti on selvä kaikille Windows 7:n käyttäjille. Käyttöjärjestelmästä pitäisi luopua pikimmiten.

– Windows 7:n jatkettu käyttö altistaa tietokonejärjestelmän kyberrikollisten hyväksikäytölle, FBI kirjoittaa viestissään.

FBI sanoo havainneensa, että rikolliset tähtäävät sellaisiin tietokoneisiin joiden käyttöjärjestelmä on saavuttanut elinkaarensa päätepisteen. Ajan myötä Windows 7:stä tulee aina vain haavoittuvampi hyökkäyksille, kun siitä löydetään uusia ja ilman korjausta jääviä haavoittuvuuksia.

Viranomainen muistuttaa esimerkiksi viime vuoden Bluekeep-haavoittuvuudesta, jota Microsoft paikkasi hätäpäivityksellä myös Windows 7:stä. Aukko ja sen perilliset saivat suomalaisen viranomaisen Kyberturvallisuuskeskuksen julkaisemaan varoituksen, jonka mukaan haavoittuvuuksia oli hyödynnetty myös Suomessa.

BlueKeepin avulla on mahdollista luoda matomaisesti leviäviä haittaohjelmia. FBI:n mukaan aukkoon on sittemmin kehitetty kaupallinen keino sen käyttämiseksi, mikä on lisännyt aukkoon liittyvää rikollista toimintaa.

FBI tunnustaa, että uuteen käyttöjärjestelmään siirtyminen aiheuttaa omat haasteensa, koska tietokoneita ja ohjelmistoja voidaan joutua vaihtamaan uusiin. Vaakakupissa painavat kuitenkin enemmän aineettoman omaisuuden menetys ja muut organisaation kohtaamat uhkat. FBI:n mukaan sellaiset tietokoneet, joita ei ole mahdollista päivittää, pitäisi vähintäänkin sulkea muun yritysverkon ulkopuolelle.

Windows 7 nauttii mainetta hyvänä käyttöjärjestelmänä usein haukuttujen Windows Vistan ja Windows 8.1:n välissä. Tämä suosio näkyy edelleen myös käyttötilastoissa. Netmarketsharen mukaan Windows 7:llä on globaalisti noin 27 prosentin markkinaosuus. Sen edellä on vain Windows 10, jolla on noin 56 prosentin kannatus.