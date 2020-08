Kiristäjä käytti hyväkseen koronaa – karulla uhkauksella viety kymmeniä miljoonia

NetWalker-kiristäjä on tuottanut tekijöilleen huimat summat rahaa lyhyessä ajassa.

Vuosi sitten havaittu kiristysohjelma NetWalker otti todellisen spurtin maaliskuussa, tietoturvayhtiö McAfee kertoo uudessa raportissaan. Maaliskuun alun ja heinäkuun 27. päivän välillä NetWalkerin onnistui kiristää uhreiltaan 2795 bitcoinia. Rahaksi muunnettuna se tarkoittaa noin 25 miljoonaa dollaria, eli noin 21 miljoonaa euroa.

NetWalker on ennen kaikkea yrityksiin ja muihin organisaatioihin hyökkäävä kiristysohjelma. Hyökkääjät eivät tyydy vain salaamaan uhrin tiedostoja, vaan tiedot uhataan myös julkaista jos lunnaita ei makseta. Tämä saattaa osaltaan selittää, miksi NetWalker on tuottanut niin paljon rahaa niin nopeasti.

– Vaikka meillä ei ole täyttä kuvaa bitcoin-virroista ennen NetWalkerin kiihdytystä, yksi asia on varma. Pelkästään tämän vuosineljänneksen aikana se on kiristänyt organisaatioilta suuria summia rahaa varsin menestyksekkäästi. Kaikki tämä aikana, jolloin useat sektorit ovat vaikeuksissa ihmisten pysyessä kotona, ja hallitukset yrittävät suojella yrityksiä vararikolta, McAfee sanoo.

NetWalkerin taustakopla on sanonut selvästi, etteivät he hyökkää sairaaloihin koronapandemian aikana. Vielä on liian aikaista sanoa, pitääkö lupaus kutinsa.

NetWalkeria on tavattu lukuisissa maissa ympäri maailmaa, ei kuitenkaan Suomessa. Täälläkään ei kannata tuudittautua, sillä muut kiristysohjelmat ovat jatkuva uhka kuluttajille ja yrityksille.

Kyberturvallisuuskeskuksen mukaan kiristyshaittaohjelmien aktiivinen toiminta jatkuu myös Suomessa. Uuden artikkelin mukaan kiristäjät eivät ole levänneet lomakaudella, vaan haittaohjelmia on yritetty levittää aktiivisesti esimerkiksi sähköpostissa.

Organisaatioiden tulee suojautua kiristysohjelmilta aktiivisesti lomakauden jälkeen. Kiristäjille on tyypillistä aktivoitua viikonloppuisin tai sellaisina ajankohtina, jolloin työntekijöitä on vähemmän paikalla.

Oleellista on muistaa, että kiristäjiä levittävät tahot eivät keskity vain suuriin yrityksiin, vaan kaiken kokoiset organisaatiot voivat joutua hyökkäyksen kohteeksi.