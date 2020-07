Suosittu hyötyohjelma päätyi Microsoftin estolistalle

Windowsin virustorjunta hälyttää nyt CCleaner-ohjelmasta ja muista Piriformin ohjelmista, Bleeping Computer kertoo.

Jo vuosikausia mielipiteitä jakanut tietokoneen ylläpito-ohjelma CCleaner on joutunut Microsoftin tähtäimeen. Bleeping Computerin mukaan Windowsin virustorjunta Microsoft Defender Antivirus (aiemmin Windows Defender) hälyttää nyt CCleanerista, koska se on luokiteltu potentiaalisesti ei-toivotuksi sovellukseksi. Bleeping Computer on CCleanerin kehittäjän Piriformin yhteistyökumppani.

Luokitus koskee vain CCleanerin ilmaista versiota. Microsoftin mukaan tämä johtuu siitä, että ilmainen versio sisältää tarjouksia muista sovelluksista ja tarjoaa niiden asentamista. Piriform pitää luokitusta erehdyksenä ja pyrkii kumoamaan sen. Piriform kertoi Bleeping Computerille, että myös sen muut ohjelmat, kuten tiedostonpalautustyökalu Recuva, on luokiteltu potentiaalisesti ei-toivotuksi.

CCleaner on pitkään ollut varsin suosittu sovellus tietokoneen putsaukseen turhista tiedostoista ja Windowsin rekisterin kunnostamiseksi. IS Digitoday tutustui siihen vuonna 2017 pian sen jälkeen, kun se oli ansoitettu jakamaan haittaohjelmaa.

Kokeilussamme CCleaner osoittautui toimivaksi ja sen avulla testikoneeseen saatiin muun muassa selvästi enemmän levytilaa. Ohjelman merkitys on kuitenkin vähentynyt sitä mukaa, kun Windows on oppinut pitämään paremmin huolta itsestään ja siivoamaan kuonat pois ilman ulkopuolisia ohjelmia.

Microsoftin mielestä rekisterinsiivousohjelmat voivat tehdä tietokoneessa enemmän pahaa kuin hyvää.