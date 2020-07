Kiristetäänkö Garminilta miljoonalunnaita? Outo katkos vaivaa kuntoilijoita ja lentäjiä

Garmin ei ole selittänyt katkoksen syytä, mutta muut tahot ovat jo vetäneet johtopäätöksensä.

Aktiivisuusrannekkeita ja -älykelloja myyvä Garmin on torstaista lähtien kärsinyt globaalista katkoksesta, joka vaikuttaa yhtiön palveluihin monella saralla. Tapahtumia koostavat esimerkiksi tunnettu tietoturva-asiantuntija Graham Cluley blogissaan sekä teknologiasivusto ZDNet.

Kuntoilijat eivät ole päässeet Garmin Connect -palveluun katsomaan tai tallentamaan tietojaan, ja myös monelle pilotille välttämättömät flyGarmin-palvelut ovat kaatuneet. Garminin asiakaspalvelu ei ole pystynyt vastaamaan puheluihin, vastaanottamaan sähköposteja tai osallistumaan chatteihin, Garmin sanoo tietosivullaan.

On jopa väitteitä, että Garminin laitteiden valmistus Taiwanissa on joutunut päivien mittaiselle tauolle. Garmin ei ole selittänyt ongelmien syytä, mutta Cluleyn mukaan kyseessä on mitä todennäköisimmin hakkereiden suorittama isku.

– Garminin infrastruktuuri on kärsinyt massiivisen vahingon – ja vaikka yhtiö ei ole sitä virallisesti vahvistanut, epäilyksen sormi osoittaa vahvasti kiristysohjelmahyökkäykseen, Cluley kirjoittaa.

Tietoturvaan keskittynyt uutissivusto Bleeping Computer on myös julkaissut kuvakaappauksia, jotka oletetusti esittävät Garminin salattuja tiedostoja ja yhtiölle esitettyä kiristysviestiä. Kuvien perusteella kyseessä on WastedLocker-niminen kiristysohjelma, jonka taustalla voi olla venäläinen hakkeriryhmä Evil Corp. Vahvistamattoman väitteen mukaan kiristäjät vaativat 10 miljoonan dollarin lunnaita.

Kiristysohjelmat ovat perinteisesti salanneet uhrinsa tiedostoja. Lunnaat maksamalla tiedostot luvataan takaisin, joskin siitä ei ole mitään takeita. Lisäksi maksamisen on arvioitu koituvan uhrille paljon kalliimmaksi kuin maksamatta jättäminen.

Viime aikoina ovat yleistyneet kiristysohjelmahyökkäykset, joissa ei vain salata tietoja vaan varastetaan niitä. Uhka tietojen julkaisusta niiden pelkän hävittämisen sijaan lisää painetta maksaa lunnaat.

Ei ole kuitenkaan näyttöä, että Garminin tapauksessa tietoja olisi varastettu. Kyseessä näyttää olevan perinteinen hyökkäys, jossa vain salataan tiedostoja. Garmin itse korostaa, että käyttäjien tiedot ovat turvassa.

– Garminilla ei ole näyttöä, että tämä katkos olisi vaikuttanut tietoihisi mukaan lukien aktiivisuus, maksut tai muut henkilökohtaiset tiedot, Garmin korostaa tietosivullaan.

Techradarin viimeisimpien tietojen mukaan flyGarmin-palvelu olisi jälleen käytettävissä. Ei ole kuitenkaan tiedossa, pystyykö Garmin vielä palauttamaan palvelunsa täysimääräisesti.