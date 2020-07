”Miau”-hyökkääjiä etsitään – tuhotuista tiedoista jää vain naukaisu

Ars Technican mukaan tuhottuja tietokantoja on yli tuhat. Hyökkääjät sanovat ”meow”.

Internetissä on käynnissä hyökkäys, jossa tuhotaan avoimeksi jätettyjä asiakas- ja muita tietokantoja. Ars Technican haastatteleman asiantuntijan Bob Diachenkon mukaan tietokantoja on nopeasti tuhottu jo yli tuhat kappaletta. Iskuissa ei vaadita lunnaita tai esitetä mitään uhkauksia. Tiedot yksinkertaisesti hävitetään, ja hyökkäys jättää jälkeensä sanan meow - eli suomeksi ”miau”.

Asiakastietojen säilyttäminen kaikille avoimina verkossa on laaja ongelma, joka on tuotu toistuvasti esiin useiden vuosien aikana. Diachenko ja hänen yrityksensä Comparitech on paljastanut tällaisia virheitä esimerkiksi Microsoftilta ja Adobelta.

Viime marraskuussa Diachenko ja hänen kollegansa löysivät ja sulkivat tietokannan, jossa oli tietoja jopa 1,2 miljardista ihmisestä.

Meow-hyökkäyksen tekijöitä tai motiivia ei tiedetä, mutta Diachenko veikkaa hyökkääjien vain pitävän hauskaa. Tietokantojen tuhoaminen ei ole vaikeaa, ja seuraukset uhrille voivat olla karmeat. Asiakastiedot saattavat kadota silmänräpäyksessä, jolloin on syytä toivoa että varmuuskopiot ovat ajan tasalla.

Alun perin Diachenko havahtui hyökkäykseen, kun vpn-palvelu UFO VPN:n asiakastietokanta tuhottiin. Tämä palvelu oli ollut jo valmiiksi otsikoissa suojaamattomista tiedoistaan. Ne oli väitetysti jo turvattu, mutta Ars Technican mukaan ne siirrettiin vain uuteen ja jälleen suojaamattomaan paikkaan verkossa.