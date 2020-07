Monessa kodissa vaanii yllättävä vaara: Turvakamera voi kavaltaa omistajansa

Nettiin kytketyt turvakamerat saattavat antaa kriittistä tietoa varkaille, vaikka itse videokuvaa ei päästäisi näkemään.

Internetiin kytkettyjen turvakameroiden turvattomuudesta on varoitettu moneen otteeseen, mutta usein uhka kohdistuu videokuvan vakoiluun.

Kameroissa on kuitenkin toinen vähemmän tunnettu uhka, väittävät Kiinan tiedeakatemian ja lontoolaisen Queen Maryn yliopiston tutkijat. Heidän havainnoistaan uutisoi muun muassa Tech Xplore, jonka mukaan tutkimusta varten analysoitiin suuren ja nimettömänä pysyttelevän ip-kameravalmistajan luovuttamia tietoja.

Ip-kamera (internet protocol) mahdollistaa käyttäjälleen kodin tilanteen seuraamisen etäältä esimerkiksi älypuhelimen avulla. Tutkijat huomasivat, että tätä tietoliikennettä on mahdollista tarkkailla käyttäjän vaarantavalla tavalla, vaikka itse videokuvaan ei olisi pääsyä. Kameroiden tuottamasta tietoliikenteestä oli mahdollista päätellä, koska talossa on ihmisiä ja koska se on tyhjillään.

Asiasta kirjoittaa myös muun muassa teknologiasivusto Komando. Tutkijoiden mukaan hyökkääjä voi nähdä, koska kamera lähettää tietoa liikkeistä asunnossa ja jopa tunnistaa istumista tai juoksemista. Kameran lähettämä tietovirta muuttui tilanteen mukaan, ja kamera joka ei lähetä tietoa, voi viitata tyhjillään olevaan kotiin.

Murtovarkaan pitäisi kuitenkin tietää, missä katuosoitteessa seurattu kamera sijaitsee. Uhka voi myös koskea enemmän turvakameroiden maksullisten palveluiden käyttäjiä, koska liikkeen seuranta voi olla erikseen ostettava lisätoiminto.

Kameran käyttäjän kannattaa varmistaa, että laiteohjelmisto on ajan tasalla ja mahdolliset tietoturvapäivitykset on asennettu. Kameran salasanaksi tulee valita ainutkertainen ja vaikeasti arvattava salasana. Jos sellaisen muistaminen on hankalaa, kannattaa harkita salasanojen hallintaohjelmiston, kuten LastPass tai Dashlane, käyttöä.

Kameravalmistajien tulisi puolestaan käydä tuotteidensa suojaukset tarkasti läpi ja ottaa käyttöön monikerroksinen salaus verkkoliikenteelle.