Uusi vaara vaani epärehellisiä Mac-käyttäjiä

EvilQuest-kiristysohjelma voi tarttua luvattomasta Mac-ohjelmasta, mutta saattaa tahattomasti säästää piraatin pahimmalta.

Uusi kiristysohjelma vaanii Mac-käyttäjiä, jotka asentavat ohjelmien laittomia piraattiversioita. Tietoturvayhtiö Malwarebytesin tutkimasta EvilQuest-kiristäjästä uutisoi muun muassa MacRumors.

Kiristysohjelman tarkoitus on usein salata tietokoneen tai puhelimen tietoja niin, ettei niihin pääse käsiksi maksamatta rikollisille lunnaita – jos silloinkaan. Näin pyrkii tekemään myös EvilQuest, jonka havaittiin tarttuvan ainakin Little Snitch -ohjelman luvattomasta versiosta jota jaettiin venäläisellä foorumilla.

EvilQuest näyttää olevan huonosti tehty. Malwarebytesin tutkijan piti muun muassa muuttaa Macinsa päivämäärää ja käynnistää kone uudestaan pari kertaa ennen kuin kiristäjä alkoi salata tiedostoja.

Toiset ovat kertoneet, että EvilQuest luo tiedoston, jossa on ohjeet lunnaiden maksamiseen, ja esittää ruudulla ilmoituksen joka jopa puhutaan ääneen. Tutkija ei kuitenkaan onnistunut löytämään mitään ohjeita lunnaiden maksuun. Sinänsä sillä ei ole juuri väliä, koska lunnaita ei koskaan pidä maksaa. Tiedostojen palautuksesta ei ole mitään varmuutta.

Epäselvää on, miten hyvin kiristysohjelma salaa tiedostot. On mahdollista, että tiedostojen palautukseen keksitään keino, tai sitten ei. Tällaisilta haittaohjelmilta on kuitenkin helppo suojautua. Käytä virustutkaa, ja ota tärkeistä tiedoistasi varmuuskopiot, joista ainakin yhdet ovat internetistä irrallaan olevalla tallennusmedialla kuten usb-levyllä.

Tapaus muistuttaa, että kiristysohjelmat ovat esimerkiksi Windows- ja Android-käyttäjien lisäksi myös Mac-harrastajien uhka. Sinänsä Macille on julkaistu kiristysohjelmia jo useiden vuosien ajan, ja yksi ensimmäisistä oli KeRanger vuonna 2016.