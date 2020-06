Estot loppuivat – antoiko Telegram periksi Venäjälle?

Viestittely Telegramilla onnistuu taas vapaasti Venäjällä. Taustalla on sopimus maan syyttäjänviraston kanssa.

Venäjän viranomaiset ovat halunneet pitkään pääsyä Telegramiin. Maan televiranomainen kertoi palvelun teknisen estämisen päättyvän.

Venäjä ilmoitti viime viikolla lopettavansa Telegram-pikaviestipalvelun toiminnan hankaloittamisen teknisillä estoilla, kertoo Reuters. Viestipalvelua alettiin blokata keväällä 2018, kun se kieltäytyi antamasta Venäjän viranomaisille palvelun salausavaimia.

Estot ovat käytännössä kuitenkin toimineet kehnosti, ja Telegramia on voinut käyttää verrattain normaalisti.

Jotkut venäläiset tiedotusvälineet tulkitsivat Telegramin taipuneen kiistassa. Venäjän televiranomainen Roskomnadzor sanoi palvelun perustaja Pavel Durovin alkavan tehdä yhteistyötä palvelussa olevien terrorististen ja ääriliikesisältöjen suhteen.

– Roskomnadzor luopuu vaatimuksista rajoittaa pääsyä Telegramiin Venäjän syytäjänviraston kanssa tehdyn sopimuksen perusteella, televiranomainen sanoi lausunnossaan.

Tilanne Telegramin suhteen Venäjällä on ollut varsin vinksahtanut, sillä vaikka sovellus on ollut pakotteiden kohteena, maan ulkoministeriöllä ja koronatyöryhmällä on siellä viralliset tiedotuskanavat.

Toisin kuin jotkut muut viestipalvelut, Telegram ei ole päästä päähän suojattu. Tietoliikenteen salausavaimet ovat Telegramin itsensä hallussa. Näin se pääsee halutessaan käsiksi mihin tahansa viestintään.

Poikkeuksen tähän ovat muodostaneet salaiset keskustelut, joiden avaimet ovat ainoastaan keskustelua käyvien käyttäjien laitteissa. Salaisia keskusteluja ei myöskään tallenneta Telegramin palvelimille kuten tavallisia keskusteluja. Näiden keskustelujen kohtalosta jatkossa ei ole tarkkaa tietoa.

Durov ei ole itse vielä kommentoinut blokin päättymistä tai viranomaisten kanssa tehtyä sopimusta.

Ennen Telegramin perustamista Durov kehitti VKontakten, eli ”Venäjän Facebookin”. Hän kieltäytyi viranomaisten vaatimuksista tietojen luovuttamisesta, ja hänet savustettiin pois oman yhtiönsä johdosta. Sen jälkeen VKontakten johtoporras miehitettiin Kremlille suotuisammilla henkilöillä.

Telegram on kasvattanut käyttäjämääräänsä nopeasti, ja Durov on ylpeillyt etenkin palvelun turvallisuudella. Hän on muun muassa antanut ymmärtää, että kilpaileva WhatsApp olisi jättänyt tarkoituksella takaoven auki viranomaisille.

Telegram on kehittynyt nopeasti myös ominaisuuksiensa puolesta. Siinä on paljon sellaista, mitä WhatsAppissa ei ole.

Huhtikuussa Telegram ilmoitti kuukausittaisten käyttäjiensä määräksi 400 miljoonaa. WhatsApp puolestaan kertoi helmikuussa, että sillä on 2 miljardia käyttäjää.