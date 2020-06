Suomessakin käytössä oleva Foodora-ruokapalvelu joutui tietomurron kohteeksi – yli 700 000 ihmisen nimet, osoitteet ja salasanat saattoivat vuotaa

Listaus vuodetuista tiedoista viittaa siihen, että mukana on myös suomalaisia asiakkaita.

Verkon ruokatoimituspalvelu Delivery Hero on kärsinyt tietomurron, joka koskee sen Foodora-brändiä. Foodora vahvisti asian IS Digitodaylle sähköpostitse.

– Valitettavasti voimme vahvistaa, että tietomurto on tunnistettu koskien historiallisia tietoja vuodelta 2016, sanoo Foodoran edustaja Johanna Lindskog Lindell.

Asiasta kirjoitti aikaisemmin Gov Infosecurity -lehti. Tietoja levitetään verkossa ja ne käsittävät arviolta 727 000 asiakastiliä. Yritys ei kuitenkaan vahvistanut tätä lukua, vaan sanoi tutkinnan olevan kesken.

Vuodettujen tietojen joukossa ovat tiettävästi nimet, osoitteet, puhelinnumerot ja useimmiten tehokkaasti suojatut salasanat. Mukana ovat myös asiakkaiden sijaintitiedot melkein senttimetrien tarkkuudella. Maksutietoja ei ole vuotanut.

Vuodon sanotaan koskettavan 14 maata, ja maalistauksessa ei mainita Suomea. Kuitenkin eräs Gov Infosecurityn lukija kiinnitti huomiota artikkelin listaukseen vuodetuista tiedostonimistä. Niistä osa alkaa FI, mikä viittaa vahvasti siihen, että ne olisivat suomalaisten tietoja. Foodora ei kuitenkaan tätä heti vahvistanut.

– Tiedot ovat peräisin joistakin maista sekä nykyisiltä että aiemmilta markkinoiltamme, Lindskog Lindell toteaa.

Tietojen arvioidaan olevan vuodelta 2016 tai sitä vanhempia ja ovat väitetysti peräisin Foodoraan viime vuonna tehdystä tietomurrosta. Edustajan mukaan Delivery Hero on aloittanut asian tutkinnan ja on ilmoittanut siitä asiaankuuluville viranomaisille. Tavoitteena on tunnistaa, miten murto tapahtui ja ilmoittaa siitä asianosaisille.

Jos epäilet olevasi tietomurron piirissä, voit käyttää esimerkiksi Have I Been Pwned -palvelua tilanteen selvittämiseksi.