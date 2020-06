Suomalaisille tulee uudenlaisia huijauspuheluita: Soittaja voi tietää nimesi ja mailiosoitteesi etukäteen

Puheluissa myydään epämääräisiä palveluita, ja vastaajaa voidaan puhutella hänen omalla nimellään.

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin alainen Kyberturvallisuuskeskus (KTK) selvittää suomalaisille viime päivinä tehtyjä huijauspuheluita. Ne ovat tulleet suomalaisesta puhelinnumerosta, joka alkaa numeroilla 094272 tai 094273. Todellisuudessa soittaja ei ole Suomessa.

– Numero näyttäytyy kotimaisena, koska puhelut ohjataan todennäköisesti kotimaisen voIp-vaihteen [digitaalisen verkkopuhelinvaihteen] lävitse verkkoon. Soittaja voi tekniseltä kannalta katsottuna olla missä tahansa maapallolla, KTK:n tietoturva-asiantuntija Ville Kontinen selvittää.

Yhtä huijauksissa käytettyä puhelinnumeroa on puitu Kuka soitti -verkkopalvelussa. Jotkut epäilevät, että taustalla on esimerkiksi intialainen maksuvälitysyhtiö. Kontinen ei kuitenkaan pysty arvioimaan tarkemmin, mistä soitot ovat peräisin.

Soittojen määrä on epäselvä, mutta niissä on yritetty myydä vastaajalle erilaisia sijoitustuotteita liittyen kryptovaluuttoihin. Tämä toistuu useammassa KTK:n saamassa ilmoituksessa. Puheluissa puhutaan englantia, esiinnytään epäselvästi jonkin yrityksen edustajaksi ja sitten pyritään uskottelemaan vastaajalle, että tarjolla olisi jonkinlaista rahallista hyötyä tai palvelua.

– Tavoite on todennäköisesti siis saada vastaaja sitoutumaan jonkinlaisen palvelun hankkimiseen, Kontinen epäilee.

Itse puhelut ovat automaattisia. Se selittää, miksi vastaaja ei aina kuule toisesta päästä mitään. Se vain tarkoittaa, että huijari ei ollut puhelun tekohetkellä itse paikalla eikä vastattuun puheluun saada sillä hetkellä henkilöä huijarien puhelinkeskuksesta.

Ylimääräisenä koukkuna soittajilla on se, että ainakin joissakin tapauksissa he tietävät vastaajan nimen ja jopa sähköpostiosoitteen, johon soittaja ehdottaa lähettävänsä lisätietoja. Kontinen pitää mahdollisena, että soittajalla on asiakasrekisteri, jossa on yhdistetty puhelinnumero, nimi ja sähköpostiosoite.

Puheluissa saatetaan onkia yes-vastausta esimerkiksi kysymällä nimeltä henkilöä tyyliin ”Is this Mr/Ms X Y...” KTK:n tietojen perusteella tähän vastaamisesta ei kuitenkaan ole seurannut mitään negatiivista.

Numero entuudestaan tuttu

Suomeen on viime kuukausina kohdistunut erilaisia huijauspuhelukampanjoita. Esimerkiksi huhtikuussa tyypillinen huijauspuhelu oli niin sanottu häläri, eli lyhyt soitto jolla pyritään saamaan uhri soittamaan takaisin kalliiseen palvelunumeroon.

Myös niin sanottuja helpdesk- eli teknisen tuen huijauksia on tehty puhelimitse. Niissä soittaja tekeytyy usein Microsoftin edustajaksi ja pyrkii saamaan haltuunsa vastaajan tietokoneen. Tällaisen soiton sai myös IS Digitodayn toimittaja.

Ville Kontisen mukaan nyt tehtävissä soitoissa ei ole kyse helpdesk-huijauksista. Puheluissa käytetty numeronalku on kuitenkin KTK:lle tuttu, eli tilanne ei ole täysin uusi. Jos saat tällaisen puhelun, älä osallistu vuoropuheluun soittajan kanssa edes uteliaisuuttasi.

– Puhelusta ei kannata huolestua – puheluun vastaaminen ei ole vaarallista. Puhelussa kannattaa aina pyrkiä kuuntelemaan asia läpi: kuka soittaa, mistä, millä asialla. Tämän jälkeen kannattaa hetki harkita, onko yhteydenotto asiallinen. Jos ei ole, puhelun voi lopettaa, Kontinen neuvoo.