300 000 Nintendo-tiliä kaapattiin – osalla tehtiin ostoksia luvatta

Videopelijätti varoittaa 300 000 käyttäjätilin vaarantuneen, mutta kiistää joutuneensa tietomurron kohteeksi.

Japanilainen videopeliyhtiö Nintendo kertoo uusia tuloksia selvityksestään, joka koskee alun perin maaliskuussa ilmenneitä käyttäjätilien kaappauksia. Yhtiö arvioi, että kaikkiaan noin 300 000 käyttäjätiliä on vaarantunut, muun muassa Tom's Guide kirjoittaa.

Nintendon lausunto on japaniksi, mutta sen konekäännöksen perusteella yhtiö löysi 140 000 vaarantunutta käyttäjätiliä lisää, kun niitä ennestään oli jo tiedossa 160 000. Näin niitä on yhteensä 300 000.

Käyttäjät ovat valittaneet tunkeutumisista Twitterissä, ja joiltakin on veloitettu rahaa digitaalisista esineistä ilman heidän lupaansa. Nintendolla kesti aikansa vahvistaa, että tileille on todella päästy luvatta. Nyt asianomaisiin on otettu yhteyttä ja heidän salasanansa on nollattu, Nintendo sanoo.

Tunkeutujan oli mahdollista nähdä tileistä omistajan nimi, nimimerkki, syntymäaika, sukupuoli, maa tai alue ja sähköpostiosoite. Nintendo arvioi, että vääriä ostoja tehtiin vain alle yhdellä prosentilla niistä tileistä, joihin kirjauduttiin luvatta. Rahat palautetaan uhreille.

Nintendon mukaan luottokorttitietoja ei ole vaarantunut. Yhtiö ei myöskään usko joutuneensa tietomurron kohteeksi. Käsitys on, että tileille tunkeuduttiin muualta hankituilla salasanoilla. Kenties ne ovat peräisin vanhoista tietomurroista, joissa on varastettu käyttäjätietoja. Rikolliset pyrkivät käyttämään varastamiaan kirjautumistietoja muissa verkkopalveluissa, joissa uhri on käyttänyt samaa salasanaa.

Samalla Nintendo pyytää tapahtunutta anteeksi ja lupaa parantaa palvelunsa turvallisuutta niin, ettei vastaavaa enää tapahtuisi. Nintendo suosittaa kaksivaiheisen tunnistuksen käyttöönottoa, jotta pelkällä salasanalla ei pääsisi käsiksi käyttäjätiliin.