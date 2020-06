129 korjausta, uusi Windows-päivitys on kriittinen – mutta ole varovainen asentaessasi

Microsoftin kesäkuun korjauspaketti on historiallisen suuri. Hyökkäyksiä ei ole kuitenkaan vielä käynnissä.

Microsoft julkaisi tiistaina illalla korjaukset peräti 129 haavoittuvuuteen eri tuotteissaan, kuten Windows, Edge, Office, Defender, Dynamics ja Visual Studio. Yksikään aiempi kuukausittainen korjauspäivitys ei ole ollut yhtä suuri. Kriittisiä etähyökkäykset mahdollistavia haavoittuvuuksia korjattiin 11 kappaletta, muun muassa Threatpost kertoo.

Kolme haavoittuvuutta Windowsin Server Message Block -järjestelmässä pistää esille, koska Microsoftin mukaan niiden hyväksikäyttö on todennäköisempää. Niiden käyttäminen edellyttää kuitenkin tunnistautumista. Yksi näistä aukoista koskee myös Windows 7:ää ja Windows 2008:aa, joiden tuen Microsoft lopetti tammikuussa. Tästä huolimatta myös nämä käyttöjärjestelmät saivat korjauksen.

Korjausten asentamiseen on pari tapaa. Tavalliselle käyttäjälle on helpointa antaa Microsoftin hoitaa päivitys automaattisesti. Jos et ole koskenut Windows Update -työkalun asetuksiin, ei sinun tarvitse tehdä mitään. Windows saattaa ehdottaa päivitysten asentamista, ja voit noudattaa kehotusta.

Jos kuitenkin haluat korjaukset nyt heti, voit jouduttaa niiden asennusta. Mene Windows Updateen kirjoittamalla Windows 10:n alareunan hakupalkkiin Windows Update ja valitsemalla Windows Updaten asetukset. Avautuvassa valikossa paina Tarkista päivitykset -nappia. Windows saattaa alkaa ladata uusia päivityksiä, joiden asentaminen edellyttää tietokoneen käynnistämistä uudelleen.

Voit myös nähdä valikossa jo valmiiksi ilmoituksen, että päivityksiä on saatavilla ja niiden alla Lataa-napin. Ajan tasalla olevassa Windows 10 -koneessa kesäkuun korjauspäivitys esiintyy nimellä KB4560960. Muissa Windowsin versioissa numerosarja on toinen. Paina nappia, niin asennus alkaa.

Ole kuitenkin varovainen tarkistaessasi päivityksiä tässä valikossa. Windows voi joissakin koneissa ehdottaa suuren May 2020 Updaten, eli version 2004 asentamista. Se ei ole tietoturvapäivitys ja sen asennusta kannattaa vielä harkita kahdesti mahdollisten lastentautien vuoksi.

Myös Microsoftin kuukausittaiset tietoturvakorjaukset aiheuttavat toisinaan ongelmia joillekin käyttäjille. Tietoturvakorjausten asentamisen lykkäystä on kuitenkin vaikea suositella, koska rikolliset vahtivat tarkasti Microsoftin korjaamia aukkoja ja usein käynnistävät niitä vastaan hyökkäyksiä pian paikkausten ilmestymisen jälkeen.

Kesäkuun korjauksissa on yksi hyvä uutinen, ZDNet huomauttaa. Vaikka niitä on paljon, yhteenkään haavoittuvuuteen ei ole vielä hyökätty ennen korjausten ilmestymistä. Tämä tekee korjauksista hieman vähemmän hälyttäviä käyttäjille.