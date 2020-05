Mikä 5g:ssä pelottaa? Professorilla on vastaus: ”Ajattelevissa ihmisissä syntyy luonnollisesti vastareaktioita...”

5g-verkkoja rakennetaan Suomessa kuumasti. Vähintään yhtä kuumana käy niiden ympärillä vellova keskustelu.

Suomessa rakennetaan vilkkaasti 5g-verkkoja. Elisa kertoo sen 5g-verkon kattavan jo 850 000 suomalaista.

Runsaan viikon kuluttua alkaa puolestaan huutokauppa korkeammista 5g-taajuuksista. Korkeat 5g-taajuudet mahdollistavat merkittävästi nykyistä suuremmat nopeudet, mutta ne vaativat huomattavasti nykyistä suuremman tukiasematiheyden. Niistä saadaan merkittävin hyöty kaupunkiolosuhteissa, kun tukiasemaan on näköyhteys. Nykyiset 5g-tukiasemat on rakennettu pääsääntöisesti 4g-tukiasemien yhteyteen.

Samaan aikaan 5g herättää monissa myös pelkoa ja vastustusta. Euroopassa, etenkin Britanniassa ja Hollannissa, on poltettu kymmeniä mobiiliverkon tukiasemia – suurin osa tosin 4g-verkon laitteita. Verkossa liikkuu myös runsaasti salaliittoteorioita, joissa muun muassa 5g:tä väitetään koronaviruspandemian laukaisijaksi.

Aalto-yliopiston tietotekniikan laitoksen professori Tuomas Aura näkee 5g-keskustelun saaneen julkisuudessa hämmästyttävät mittasuhteet. Hän kuitenkin toteaa myös, että ”ajattelevissa ihmisissä syntyy luonnollisesti vastareaktioita 5g:hen”.

– 5g-keskustelussa tiivistyy huoli maailman muutoksesta.n osa käynnissä olevaa muutosta. Se on mobiiliverkkojen päivitys, joka mahdollistaa esineiden internetin, Aura sanoi puhuessaan Ericssonin webinaarissa keskiviikkona.

Tuomas Aura

Esineiden internetillä tarkoitetaan verkkoon kytkettyjä älylaitteita, jotka kommunikoivat keskenään ja ihmisten kanssa. Muutos on kuitenkin kehityksen kannalta välttämätön.

– Työ ja hyvinvointi ei synny enää kaivetuista ojista, savupiipuista ja polttomoottoreista vaan tiedosta ja sen käsittelystä. Kaikki uudet tuotteet ja palvelut toteutetaan ohjelmistoilla, siksi 5g on tarpeen, Aura sanoo.

Aura muistuttaa, että koronaeristyksen aika olisi ollut hyvin hankala ilman verkkoa ja pilvipalveluita. Suurin osa etätöistä olisi jäänyt tekemättä.

Suuri osa mobiiliverkkojen vastustuksesta liittyy niiden väitettyihin säteilyvaikutuksiin. Ericssonin tuoteportfolion turvallisuudesta ja yksityisyyden suojasta vastaava johtaja Mikko Karikytö huomauttaa, että asiantuntijat, maailman terveysjärjestö WHO mukaan lukien, ovat tutkimuksen pohjalta todenneet, ettei radiosäteilystä annetuissa rajoissa ole näytetty olevan haittaa ihmisille.

– Tämä koskee sekä matkapuhelinlaitetta että tukiasemaa, Karikytö lisää.

Johtaja muistuttaa, että radiosäteilystä tiedetään paljon enemmän kuin monista kemikaaleista.

Mikko Karikytö

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) mukaan nykyisin käytössä oleva 3,5 gigahertsin 5g-verkko ei poikkea merkittävästi aiempien verkkosukupolvien taajuuksista. Niinpä vuosien ajan tehdyn tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa myös siihen.

Nyt huutokaupattavan 26 gigahertsin taajuusalueen taajuuksia on käytetty monissa asioissa jo aikaisemmin, muun muassa lentokenttien turvaporteissa, nopeusvalvontatutkissa ja mikroaaltolinkeissä. Tutkimuksen perusteella sen millimetriaallot eivät tunkeudu ihon ja silmien pintakerroksia syvemmälle, kun lähetystehot ovat raja-arvojen sisällä.

Korkeiden taajuuksien tukiasemien säteilykeilat ovat kapeita, joten ihmiset altistuvat niille vain hetkittäisesti. Altistumisen ei pitäisi Stukin mukaan olla sen suurempaa kuin vanhemmilla teknologioilla.

Myös 5g-verkkojen turvallisuus on herättänyt huolta. Esimerkiksi Supo piti riskinä sitä, että verkot on mahdollista lamauttaa tai niitä voi salakuunnella normaalin päivityksen tai huoltotoimenpiteen yhteydessä asennettavan ”etuoven” kautta.

Epäilyjä on kohdistettu kiinalaisiin verkkolaitevalmistajiin, etenkin Huaweihin. Varsinaisia todisteita ei kuitenkaan ole esitetty.

Samaan aikaan suuri osa ohjelmistoista on kuitenkin amerikkalaista alkuperää. Edward Snowden toi esille amerikkalaisviranomaisten laajan ohjelmistoihin perustuvan seurannan. Professori Auran mukaan molemmissa on mahdollisuus, että niissä on valvonnan mahdollistavia ominaisuuksia.

Auran mukaan vaarallisin takaportti on sellainen, jolla konfliktitilanteessa kytketään tiedonsiirto koko maassa pois päältä.

– Periaatteessa olisi mahdollista suunnitella verkot niin, että jos yhden valmistajan laitteet lakkaavat toimimasta, verkon toiminta kokonaisuutena ei hyydy. Tämä voi kuitenkin lisätä kustannuksia, Aura toteaa.

Käytännössä operaattorit joutuvat arvioimaan verkkotoimittajan luotettavuutta ja ottamaan sen huomioon valinnassa. On mahdollista teettää yksittäinen tietoturvakatselmus mahdollisten takaporttien löytämiseksi. Se on kuitenkin kallista, eikä jokaista ohjelmistopäivitystä voi valvoa samalla tarkkuudella.

Turvallisuuden kokemisessa vaikuttavat suuresti psykologiset tekijät. Aura huomauttaa, että suurin ero on siinä, miten Yhdysvallat ja Kiina koetaan poliittisesti.

– Yritykset kuitenkin toimivat aina osakkeenomistajien etujen mukaisesti, jos se vaan niille sallitaan, Aura muistuttaa.