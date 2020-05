Suomalaisille sataa petollisia tekstareita – huijaus iskee eri puhelimiin eri tavalla

Android-puhelimiin syötetään haittaohjelmaa, iPhone-käyttäjien tili yritetään kaapata.

Suomalaisille lähetetään parhaillaan huijaustekstiviestejä Postin nimissä. IS Digitoday on saanut asiasta yhteydenottoja. Tämän lisäksi asiasta varoittaa Traficomin Kyberturvallisuuskeskus.

Tekstiviestinä saapuvan huijausyrityksen sisältö on ”Sinulla on paketti, joka on allekirjoitettava, tarkista: [nettilinkki].” Itse viesti ja sivut ovat hyvää suomea.

Tekstiviestin takana oleva verkkosivu toimii eri laitteilla eri tavoin.

Jos käyttäjällä on iPhone, häntä pyydetään kirjautumaan sivustolle Apple id:llään. Kyseessä on yritys varastaa käyttäjätili.

Android-puhelimeen tyrkytetään ladattavaksi haittaohjelmaa. Tätä ei pidä missään nimessä hyväksyä.

Jos käyttäjällä on Android-puhelin, sivusto yrittää asentaa puhelimeen haittaohjelmaa. OmaPosti.apk-nimisen paketin asennusta ei tule missään nimessä hyväksyä.

Haittaohjelman laadusta ei ole tietoja. Android-haitakkeet ovat yleensä kiristysohjelmia, pankkitietoja nuuskivia troijalaisia, palvelunumeroihin tekstaavia tai soittelevia sovelluksia tai puhelinta rasittavia mainosklikkaajia tai virtuaalirahan louhijoita.

Sivusto on selvästi suunnattu puhelinkäyttöön. Tietokoneella käytettäessä ladattavaksi tarjotaan Android-haittaohjelmaa Windows-ohjelman sijaan. Android-sovelluksia ei voi käyttää sellaisenaan tietokoneessa.