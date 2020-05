Chromeen merkittäviä uudistuksia – myös ”pornotilaan” tärkeä parannus

Chromeen on tulossa useita tietoturvaa parantavia uudistuksia. Selain on kipeästi kaivannut kohennusta maineeseensa.

Googlen Chrome-selain saa tietokoneissa pian useita tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä parannuksia, kertoo Chromesta vastaava johtaja AbdelKarim Mardini blogissa.

Asetusvalikko muuttuu niin, että käyttäjän liikkumista verkossa tarkkailevia evästetietoja voi hallita helpommin. Lisäksi sivustoasetuksissa säädöt on nyt järjestelty niin, että käyttäjän olisi helpompi löytää kaikkein arkaluontoisimmat luvat, kuten sijainnin, kameran tai mikrofonin käyttö. Asetusvalikon kärjessä on nyt työkalu, jolla käyttäjä voi päättää tietojensa jakamisesta Googlelle.

Chrome saa myös uuden turvatarkastustoiminnon, joka kertoo jos käyttäjän selaimeen tallentamat salasanat ovat vaarantuneet. Toiminto kertoo myös, miten tilanteen voi korjata. Työkalu myös näyttää, onko käytössä Chromen uusin ja turvallisin versio tai onko selaimeen asennettu haitallisia laajennuksia.

Niin sanottuun pornomoodiin eli incognito-tilaan on tehty myös muutos. Tähän asti käyttäjän nettikäyttäytymistä seuraavat evästeet on poistettu automaattisesti näiden sessioiden jälkeen. Nyt kolmansien osapuolien evästeitä ei oletuksena hyväksytä ollenkaan, mutta käyttäjä voi tarvittaessa antaa verkkosivuille luvan evästeisiin klikkaamalla osoiterivin silmäkuvaketta. Tämä ominaisuus on tulossa hiljalleen myös Androidiin.

Chrome on selvästi maailman suosituin selain, mutta sitä on myös toistuvasti moitittu kehnosta tietosuojasta. Jopa arvostettu The Washington Post -sanomalehti kuvaili Chromea viime vuonna miltei vakoiluohjelmaksi.

Mardinin paljastamat uudistukset eivät kuitenkaan pääty tähän. Hänen mukaansa Chrome saa vielä kaksi merkittävää tietoturvaparannusta, jotka voi ottaa halutessaan käyttöön. Enhanced Safe Browsing suojelee käyttäjää tietojenkalastelulta ja haittaohjelmilta, jos oman nettiselauksensa suostuu jakamaan Googlen kanssa. Chromeen kirjautunut käyttäjä hyötyy toiminnosta myös muissa Googlen sovelluksissa.

Toinen merkittäväksi luonnehdittu parannus on nimeltään Secure DNS. Sen tehtävä on tehdä internetin selailusta turvallisempaa estämällä kyberkonnia näkemästä, millä sivuilla käyt ja yrittämästä ohjata sinua kalastelusivuilleen.

Toimintojen tulo Chromeen voi viedä kaikkinensa viikkoja. Tarkkaa aikataulua AbdelKarim Mardini ei antanut.