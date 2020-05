Paljastus: Näin viranomaiset kaivavat tiedot iPhonesta USA:ssa

Vakoiluohjelma onkii iPhonen lukituskoodin, kun käyttäjä näpyttelee sen laitteeseen. Asiasta kertoo NBC News.

Applella on uusi vastustaja Yhdysvalloissa. NBC Newsin mukaan se on iPhonen lukituskoodin onkiva ohjelma nimeltä Hide UI, jota poliisit eri puolilla Yhdysvaltoja voivat käyttää saadakseen tiedot ulos epäillyn iPhonesta. Hide UI toimii yhdessä GrayKey-nimisen laitteen kanssa ja on peräisin Grayshift-yritykseltä. Se korostaa huolehtivansa, että tuotteita käytetään vain laillisesti, mutta Hide UI herättää silti huolta.

Hide UI:sta kertoi NBC:lle kaksi nimettömänä pysyttelevää virkavallan edustajaa. Siinä missä aiemmin iPhoneja on pitänyt murtaa ohjelmallisesti pääsykoodin saamiseksi, Hide UI ottaa koodin talteen, kun puhelimen omistaja näpyttelee sen. Kyseessä on siis niin sanottu keylogger-ohjelma, suomeksi näppäimistötallennin. Hide UI on tiettävästi ollut saatavilla noin vuoden ajan, ja pelkona on ohjelman käyttö jos ei laittomasti, niin ainakin moraalittomasti. Toinen NBC:lle puhuneista lähteistä kertoi kokeneensa, että joskus poliisit syyllistyvät epäeettiseen toimintaan ohjelman kanssa.

Ei ole näyttöä, että ohjelmaa olisi käytetty ilman etsintälupaa, mutta on myös epäselvää, miten hyvin etsintälupien myöntäjät ymmärtävät Hide UI:n tapaisten ohjelmien toimintaa ja mahdollisia seurauksia epäiltyjen kannalta. Poliisi voisi esimerkiksi kertoa epäillylle, että he voivat soittaa lakimiehelleen. Silloin epäilty avaisi puhelimen lukituksen ja tulisi luovuttaneeksi koodin Hide UI:lle, minkä jälkeen poliisi voi ottaa puhelimesta talteen kaikki tiedot.

Apple on käynyt vuosikausia taistelua virkavaltaa vastaan Yhdysvalloissa ja kieltäytynyt luomasta iPhoneen takaovea, koska sellainen päätyisi auttamatta lopulta myös vääriin käsiin. Äskettäin Apple riiteli asiasta FBI:n kanssa yhdysvaltalaisessa sotilastukikohdassa tapahtuneen joukkosurman tiimoilta.

FBI kertoi juuri maanantaina, että se pääsi lopulta käsiksi epäillyn ampujan iPhoneen. NBC:n saamien vahvistamattomien tietojen mukaan puhelimen salasana onnistuttiin selvittämään arvaamalla.