WhatsAppin käyttö kielletty – viranomaiselta tiukka paimenkirje Saksassa

Tietosuojavaltuutettu joutui lähettämään valtion virastoille kirjeen, jonka mukaan WhatsAppin käyttö on kielletty. Asiasta kertoo Handelsblatt.

Facebookin omistaman pikaviestimen WhatsAppin käyttö on kielletty Saksan hallinnossa, tietosuojavaltuutettu Ulrich Kelber huomauttaa valtion virastoille lähettämässään ja Handelsblattin näkemässä kirjeessä.

Epäselväksi jäi, kuinka uusi tämä linjaus on, sillä ilmeisesti Kelber muistutti virastoja vanhasta ohjeistuksesta. WhatsAppia kuitenkin tiettävästi käytetään ainakin paikoin Saksan hallinnossa, sillä lehden mukaan tietosuojavaltuutetun kirje oli reaktio kansalaisten valituksiin WhatsAppin käytöstä nimeltä mainitsemattomien viranomaisten keskuudessa.

Jotkut valtion tahot ovat turvautuneet WhatsAppiin koronapandemian aikana, mutta Kelber pelkää käytöstä siirtyvän tietoja Facebookille. Niihin voivat hänen mukaansa lukeutua esimerkiksi tieto siitä, kuinka usein kansalainen on ollut yhteydessä viranomaisiin. WhatsApp korosti lehdelle, että valtuutetun väitteet eivät ole tosia. WhatsApp sanoo, ettei se jaa tällaisia käyttäjien metatietoja Facebookille käyttäjäprofiilien luomiseksi tai Facebookin tuotteiden tai mainonnan parantamiseksi.

WhatsApp on käytössä myös Suomen hallituksessa. Opetusministeri Li Andersson (vas) paljasti MTV:n Joonas Nordman Show'ssa aiemmin toukokuussa, että pääministeri Sanna Marinin (sd) johtamalla ministeriviisikolla on oma WhatsApp-ryhmänsä. Jakso on ilmaiseksi katsottavissa, mutta edellyttää MTV-tunnuksen luomista.

Euroopan komissiossa on linjattu, että sen työntekijöiden tulisi käyttää WhatsAppin kanssa kilpailevaa Signal-sovellusta.

WhatsAppin tietoturva on huolestuttanut viime aikoina myös sen vuoksi, että palvelun kautta suoritettiin viime vuonna vakava hyökkäys jopa 1400 henkilöä vastaan. WhatsApp käy hyökkäyksestä oikeutta israelilaista NSO-yritystä vastaan.