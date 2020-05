Pysäyttävät luvut suomalaisten salasanoista – uusi palvelu kertoo, oletko turvassa

Hakkeroitu.fi päästää tarkistamaan, ovatko omat tiedot vuotaneet verkossa. Monelle suomalaiselle näin on jo käynyt.

Vakuutuspalveluyhtiö mySafety avasi Hakkeroitu.fi-verkkopalvelun. Verkkosivulle annetaan sähköpostiosoite ja sitten palvelu kertoo, onko osoite tai salasana vaarantunut tietomurron seurauksena.

Maksuton palvelu toimii vain, jos käyttäjä suostuu ottamaan vastaan sähköpostiinsa mySafetyn tarjouksia ja muita tietoja. Ruotsalaisen Defentryn kanssa tehty palvelu selaa vuotaneita tietoja yli 10 500 000 000 dokumentin joukosta.

Jos vuoto havaitaan, siitä annetaan joko vihreä, keltainen tai punainen varoitus tilanteen vakavuudesta riippuen. Lievimmässä tapauksessa vuotanut salasana on vahvasti suojattu ja pahimmassa tapauksessa heikosti suojattu ja helposti murrettavissa. Testaaja saa sähköpostiinsa tarkemmat tiedot mahdollisesta tietovuodosta. Viesti sisältää tuloksen lisäksi mainoksen mySafetyn identiteettivakuutuksesta.

Hakkeroitu.fi ei ole ainoa lajissaan. Myös suomalainen F-Secure tarjoaa vastaavaa palvelua Identity Theft Checker. Se julkaistiin tämän vuoden helmikuussa, eikä siihen liity mainossitoumuksia.

Maailmalla tunnetuin tietovuototarkistuspalvelu on nimeltään Have I Been Pwned, jota ylläpitää australialainen tietoturva-ammattilainen Troy Hunt.

Suomalaisten salasanoja vuotanut paljon

Monen suomalaisen kohdalla vahinko on jo tapahtunut. MySafetyn mukaan yli joka kolmannen suomalaisen sähköpostiosoite ja salasana löytyvät hakkereiden suosimasta pimeästä verkosta. Luku perustuu Defentryn tietoihin, joiden mukaan viimeisen vuoden aikana testatuista 8530 suomalaisesta sähköpostiosoitteesta 3189 olivat salasanoineen vuotaneet nettiin. Eniten joukossa oli Gmail-osoitteita.

– On erittäin tärkeää, että käytämme kaikissa palveluissa eri salasanoja, jolloin niitä kaikkia ei pystytä murtamaan kerralla, painottaa mySafetyn toimitusjohtaja Niclas Fagerlund tiedotteessa.

Varo henkilökohtaisten tietojen, kuten salasanojen, pin-koodien tai käyttäjätunnuksien, kertomista kenellekään. Sama pätee pankkitunnuksiin, vaikka niitä kyseltäisiin puhelimitse luotetun tahon kuten pankin nimissä. Jos joku lähestyy sinua omien tietojesi kera, se ei tarkoita että henkilöön pitää luottaa. Jos epäilet identiteettivarkautta, sulje pankkitilisi ja maksukorttisi ja ota yhteyttä poliisiin.

MySafetyn äskettäisen selvityksen mukaan viimeisen 12 kuukauden aikana yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi.