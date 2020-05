Mustat ja valkoiset listat hylättiin rasistisina – seuraavatko muut brittiviranomaisen esimerkkiä?

NCSC pitää mustia ja valkoisia listoja rasistisina ja lopettaa ilmaisun käyttämisen.

Britannian tietoturvaelin NCSC (National Cyber Security Centre) lopettaa musta lista- ja valkoinen lista -ilmaisujen käyttämisen (blacklist, whitelist). Virallisen blogin mukaan nämä ilmaisut koetaan rasistisina. Niiden tilalla kautta organisaation aletaan puhua sallitut- ja kielletyt-listoista (allow, deny).

Musta ja valkoinen on ollut tietoturva-alalla yleinen tapa jaotella esimerkiksi sovellukset tai salasanat, jotka sallitaan yritysverkossa. Erottelu kuitenkin perustuu ajatukseen, että musta on jotenkin paha asia ja valkoinen puolestaan hyvä.

– Auttaaksemme kitkemään rasismia pois kyberturvallisuudesta, vältämme jatkossa tätä huolettoman halventavaa ilmaisua verkkosivustollamme. Ei, tämä ei ole maailman suurin ongelma – mutta lainatakseni slogania muualta: kaikki vähä auttaa, selittää NCSC:n Emma W, jonka titteli on Head of Advice and Guidance.

Muutoksen taustalla on erään asiakkaan yhteydenotto. Johtajan mukaan se aiheutti ahaa-elämyksen ja harmistuksen siitä, ettei asiaa ollut tajuttu aiemmin. Hänen mukaansa uudet ilmaisut ovat paitsi suvaitsevaisempia, myös selvempiä ja helpommin ymmärrettäviä.

Johtaja toivoo, että blogikirjoitus auttaa muitakin tahoja tekemään vastaavia muutoksia vakuuttamalla ihmiset niiden hyödyllisyydestä.

NCSC tiedostaa, miten jotkut saattavat päätökseen reagoida. Viranomainen sanoo, ettei se kaipaa yhteydenottoja, joissa sitä syytetään liian pitkälle menneestä poliittisesta korrektiudesta.

Tietoturva-alalla puhutaan lisäksi musta- ja valkohattuhakkereissa, millä viitataan siihen työskenteleväkö nämä rikollisten vai turvallisuutta parantavien tarkoitusperien eteen.