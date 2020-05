Tämä rikostyyppi lisääntyi korona-aikana – alkaa yleensä netissä

Identiteettivarkaudet ovat lisääntyneet koronapandemian aikana, kertoo uusi kyselytutkimus.

Verkkohuijareiden aktiivisuudesta koronaviruspandemian aikana on varoiteltu useaan otteeseen. Vakuutuspalveluyhtiö mySafetyn teettämän kyselyn mukaan identiteettivarkaudet ovat todella lisääntyneet Suomessa.

Koko vuonna uhka on käynyt toteen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla. Viimeisen 12 kuukauden aikana 25–34-vuotiaista lähes joka viides on joutunut identiteettivarkauden uhriksi tai sen yrityksen kohteeksi. Tänä aikana yli puoli miljoonaa suomalaista on joutunut identiteettivarkausyrityksen kohteeksi.

Lähes puolet uhreista kertoi varkaan ostaneen palveluita tai tuotteita verkosta hänen nimellään. Yli neljännes kertoi varkaan esiintyneen uhrin identiteetillä deittipalveluissa. Uhreista kaikki olivat naisia.

Kyselyn mukaan suurin osa viimeisen vuoden aikana toteutuneista identiteettivarkauksista on saanut alkunsa sosiaalisen median kanavissa. Tosin jopa yli kolmannes identiteettirikoksen uhreista tai kohteista ei osannut sanoa, missä he olivat edellisvuoden aikana menettäneet henkilötietonsa.

Samaan aikaan tietoisuus identiteettivarkauden uhkasta on lisääntynyt. Runsas kolmannes vastaajista kertoi olevansa samaa tai jokseenkin samaa mieltä, että viimeaikainen uutisointi on saanut ymmärtämään identiteettivarkauksien riskit. Neljä kymmenestä vastaajasta sanoo muuttaneensa joitakin toimintatapojansa suojautuakseen paremmin identiteettivarkauksilta. Toimenpiteisiin voi kuulua esimerkiksi vahvojen salasanojen käyttäminen.

Selvityksen toteutti 1000 hengen nettipaneelina IRO Research Oy 8.–16.4.2020.