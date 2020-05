Miten käy WhatsAppin? USA puuhaa isoa muutosta pikaviestimiin

Telegramin suunnalta on esitetty syytöksiä WhatsAppin suuntaan viestinnän seuraamisen mahdollistavista takaovista. Pian niille saattaa olla katetta.

Päästä päähän -salaus on vakavan uhan alla, Yhdysvalloissa pelätään. Mahdollinen lakimuutos voi iskeä laajasti teknologiayhtiöihin.

Yhdysvalloissa valmistellaan uutta lakia nimeltä EARN IT Act. Laki herättää huolta tietoturva-asiantuntijoiden keskuudessa, koska sen pelätään tarkoittavan loppua tietoliikenteen salaukselle päästä päähän. Tämä tarkoittaa sitä, että viestintä salataan päätelaitteelta toiselle siten, että edes palveluntarjoaja ei pääse viestejä lukemaan. Tähän nojaa muun muassa WhatsApp-pikaviestin, jossa liikkuvia tietoja edes WhatsApp itse ei väitetysti voi nähdä.

EARN IT tulee sanoista Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies. Lain olisi tarkoitus suojella lapsia verkossa ja estää lapsipornoa entistä tehokkaammin.

Kaavaillusta laista kirjoittavat esimerkiksi brittiläinen tietoturvayhtiö Sophos ja yhdysvaltalainen ajatushautomo Brookings Institution. Niiden mukaan laki vesittäisi teknologiayhtiöiden aiemmin nauttimaa suojaa käyttäjiensä lataamasta laittomasta sisällöstä. Yhtiöt voisivat yhä saada tämän suojan, mutta se edellyttäisi suljetussa huoneessa laadittavien ehtojen täyttämistä. Ja nämä ehdot luultavasti kieltäisivät päästä päähän -salauksen.

Pelko päästä päähän -salauksen kieltämisestä perustuu siihen, että yhtiöiltä vaadittavia käytäntöjä on sorvaamassa Yhdysvaltain oikeusministeri William Barr, joka tunnetaan päästä päähän -salauksen kärkkäänä vastustajana.

Teknologiayrityksistä jo ainakin viestipalvelu Signal on ottanut vahvasti kantaa lakia vastaan. Kehittäjä Joshua Lund varoitti, että palvelun voi olla muuttaa pois Yhdysvalloista, mikäli laki astuu voimaan nykyisessä muodossaan.

Kamppailu salauksesta on jatkunut Yhdysvalloissa vuosia. Näkyvimmin on ollut esillä Applen jatkuva kiista viranomaisten kanssa, jotka haluavat helpon pääsyn iPhoneihin muun muassa terrorismin torjumiseksi. Apple on sanonut, että sellaista takaovea ei olekaan, jota eivät myös verkkorikolliset ja vakoojat voisi käyttää.

Brookings Institutionin mukaan nyt on poikkeuksellisen huono hetki lähteä heikentämään verkon tietoturvaa tilanteessa, jossa entistä useampi on verkon varassa sekä töissä että vapaa-ajallaan. Ajatushautomon mukaan laki olisi ”katastrofaalinen isku verkon tietosuojalle ja turvallisuudelle”.

Facebookin omistaman WhatsAppin tietoturva on ollut viime aikoina koetuksella muun muassa palvelun kautta tehtyjen verkkohyökkäysten takia. Päästä päähän -salaus on kuitenkin pysynyt palvelun vahvana valttikorttina. Ilman sitä palvelun uskottavuus saattaisi murentua ratkaisevasti.

Kilpailijat tuskin jättäisivät tilannetta hyödyntämättä. Telegram-pikaviestipalvelu on vihjaillut jo jonkin aikaa WhatAppin sisältävän takaovia –joko tarkoituksella tai vahingossa jätettyjä. Venäläinen Telegram on riitautunut Venäjän valtion kanssa, kun se ei ole halunnut päästää maan turvallisuusviranomaisia käsiksi palvelun viestintään. Venäjän viranomaiset ovat yrittäneet estää palvelun toimintaa pariinkin otteeseen.

On vielä varhaista sanoa, miten määräys takaovista vaikuttaisi pikaviestintään maailmanlaajuisesti. Salaukseltaan heikennettyjen amerikkalaisten kilpailijoita ei välttämättä päästettäisi amerikkalaisten Applen ja Googlen sovelluskauppaan lainkaan. Tällöin suurin osa ihmisistä todennäköisesti tyytyisi takaovella varustettuun pikaviestimeen ja tietoturvastaan tarkat käyttäjät asentaisivat viestisovelluksensa kauppojen ulkopuolelta.