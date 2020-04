Liian vaarallinen – Google kielsi Zoomin

Google kytki Zoom-ohjelmiston pois päältä työntekijöidensä kannettavissa, BuzzFeed News kertoo.

Internet-jätti Google laittoi stopin Zoom-videoneuvotteluohjelmiston käytölle työntekijöidensä työkannettavissa. BuzzFeed Newsille puhuneen Googlen edustajan mukaan ohjelmiston käyttö estettiin, koska se ei täytä työntekijöille tarkoitettujen ohjelmien turvallisuusvaatimuksia. Työntekijöille lähetetyssä sähköpostissa viitattiin Zoomin tietoturvahaavoittuvuuksiin.

Amerikkalainen Zoom on saanut valtavan määrän uusia käyttäjiä koronapandemian seurauksena. Ohjelmistoa käytti maaliskuussa päivittäin 200 miljoonaa ihmistä, kun heitä vielä joulukuussa oli 10 miljoonaa.

Samaan aikaan huoli Zoomista on kasvanut monin paikoin. Ohjelmiston on väitetty mahdollistavan käyttäjien vakoilun ja sen taannoinen kytkös Facebookiin pantiin myös merkille. Zoom on kärsinyt myös neuvotteluyhteyksien puutteellisesta salauksesta ja lukuisista hyökkäyksistä, joissa neuvotteluja on häiritty eri tavoin.

Aiemmin Zoomin on kieltänyt ainakin SpaceX-avaruusyritys. Kanada ja Taiwan ovat määränneet Zoomin pannaan maan hallinnossa.

Googlella on myös useampia kilpailijoita Zoomille: Meet, Hangouts ja Duo, joskaan ei ole todisteita että asialla olisi tekemistä kiellon kanssa. Edustaja korosti BuzzFeedille, että Googlella on pitkään ollut tapana kieltää työnteossa sellaiset yritysverkon ulkopuoliset sovellukset, joita ei ole erikseen hyväksytty.

Työntekijät voivat jatkaa Zoomin käyttöä selaimessa tai puhelimella pitääkseen yhteyttä sukulaisiinsa ja ystäviinsä.

Zoomin ja kaikkien muidenkin videoneuvotteluohjelmien käyttäjien kannattaa huolehtia tietoturvasta muutamalla nyrkkisäännöllä.