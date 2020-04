Sinun kotiverkkosi tai tietokoneesi voi olla heikko lenkki – varmista nämä 7 asiaa

Kotona työskentely tekee kodin tietoturvasta erityisen tärkeää. Pidä huolta omista laitteistasi ja katso myös jälkikasvusi perään.

Etenkin isojen yritysten tietoturva on yleensä ammattimaisesti hoidettua. Tämä tekee murtautujien työstä hankalaa. Kotityö kuitenkin muuttaa asioita. Etätöissä firman asioita hoidetaan usein kotiverkosta käsin, ja silloin on tietoturvan syytä olla kunnossa.

Verkkorikolliset osaavat myös käyttää ihmisten koronavirukseen liittyviä pelkoja taitavasti hyväkseen. Huijauksia on liikkeellä paljon.

IS Digitoday koosti vinkkejä turvalliseen työskentelyyn ja vapaa-aikaan. Apuna olivat Kyberturvallisuuskeskuksen ja Europolin ohjeet.

Päivitä ainakin tietokoneesi käyttöjärjestelmä, sovellukset, tietoturvaohjelmisto, puhelimesi, modeemisi ja mahdolliset älylaitteesi. Viimeksi mainituissa kannattaa harjoittaa varovaisuutta jo kaupassa, jos siihen on mahdollisuus. Moniin älylaitteisiin voi vain toivoa tietoturvakorjauksia. Älä asenna päivityksiä epävirallisista lähteistä. Turvaudu ohjelmien automaattiseen päivitystoimintoon aina, kun mahdollista.

Varo ei-välttämättömiä päivityksiä. Etätyössä it-tuki ei aina ole käden ulottuvilla. Siksi esimerkiksi Windows 10:n suurempia ja kaksi kertaa vuodessa ilmestyviä ominaisuuspäivityksiä ei välttämättä kannata asentaa ensimmäisten joukossa. Microsoftilla on ollut joidenkin päivitystensä kanssa suuria ongelmia ja työnteon keskeytyminen sen takia olisi varsin harmillista.

Neuvoon liittyy kuitenkin yksi varaus. Et halua Windows 10:n versiosi olevan niin vanha, ettei sille enää toimiteta tietoturvakorjauksia. Tällä hetkellä vanhin tuettu versio on 1809, jonka tuki päättyy 12. toukokuuta. Voit tarkistaa oman versiosi painamalla Windowsin aloituspainiketta hiiren kakkosnapilla ja valitsemalla Järjestelmä. Kelaa sivua alaspäin, ja näet Windowsin version Windowsin määritykset -kohdan alla.

Voit lukea lisää etätyöskentelyn tietoturvavinkkejä äskettäisestä jutustamme.

Vaihda laitteiden heikot oletussalasanat, äläkä kierrätä yhtä salasanaa useammassa paikassa. Käytä tarvittaessa salasananhallintaohjelmaa. Etenkin kotireitittimen salasana on syytä vaihtaa, jos et ole sitä aiemmin tehnyt.

Huolehdi varmuuskopioista. Voit automatisoida tärkeiden tietojen varmennuksen vaikkapa ulkoiselle kiintolevylle laitteen mukana tulevan apuohjelman tai Windowsin oman työkalun avulla. Pääset tähän käsiksi kirjoittamalla Windows 10:n alapalkissa olevaan hakuruutuun ”varmuuskopiointiasetukset”.

Tärkeiden tiedostojen suhteen kannattaa noudattaa 3-2-1-varmuuskopiointisääntöä, jossa säilytät ainakin 2 kopiota eri paikoissa. Siihen kuluu, ettet luota vain netissä oleviin varmuuskopioihin. Säilytä yhdet kopiot tallennusmedialla, joka on internetistä irrallaan.

Some kuntoon. Tarkista sosiaalisen median yksityisyysasetuksesi, ja mieti samalla, tarvitseeko sinulla olla tiliä palvelussa, jota et käytä. Älä lähetä huhuja eteenpäin, vaan luota ainoastaan tunnettuihin uutislähteisiin.

Nettiostajan on aina syytä varoa huijauksia, mutta nyt siihen on tavallista enemmän aihetta. Liian hyvät tarjoukset ovat mitä todennäköisimmin tilausansoja tai muita konnankoukkuja rahojen ja tietojen viemiseksi. Varmista verkkopalvelun ja myyjän aitous esimerkiksi muiden ostajien jättämien arvostelujen avulla. Muista, että arvostelut voivat olla väärennettyjä. Googlaa myös, mitä kaupasta on sanottu hakusanoilla ”[kaupan nimi] kokemuksia”.

Ole varovainen ostaessasi netistä tavaroita, jotka ovat muualta loppu. Joku on saattanut huomata ostajien ahdingon ja tarjoaa olematonta tuotetta kiskurihintaan. Tähän ohjeeseen on kuitenkin poikkeuksia. Nettikauppa saattaa joskus olla ainoa lähde tietyn asian saamiseksi. Suomalaiset kauppaketjut tarjoavat vaihtelevasti kotiintoimituksia, mutta varaudu pitkiin toimitusaikoihin.

Muista muu perheesi. Lapsillasi saattaa olla käytössään useita älylaitteita pelkän puhelimen lisäksi. Moniin leluihin on esimerkiksi sisällytetty nettiyhteys, mutta niiden tietoturvasta ei ole mitään takeita. Älä takavarikoi laitteita, mutta keskustele jälkikasvusi kanssa niiden ja yleensä internetin tietoturvallisesta käyttämisestä.

Jaa tämän jutun ohjeet myös puolisosi kanssa.