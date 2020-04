Huippusuosittu viestintäsovellus julistettiin pannaan Taiwanissa – käytetään laajasti myös Suomessa

Zoom katsottiin liian vaaralliseksi Taiwanin hallituksen käyttöön.

Taiwan on kieltänyt amerikkalaisen Zoom-videoneuvottelusovelluksen käyttämisen kaikissa virallisissa yhteyksissä. Uutistoimisto Bloombergin mukaan hallitus ohjeisti tiistaina virastoja välttämään Zoomia ja muita vastaavia palveluja, koska niissä voi olla tietoturvapuutteita.

Tietoturvatutkijat ovat kuitenkin varoittaneet, että sovelluksessa on haavoittuvuuksia. Niiden avulla on mahdollista salakuunnella keskusteluja tai jopa varastaa arkaluonteisia tietoja keskusteluun osallistuvista tietokoneista, tutkijat arvioivat.

Suomessa Zoomia käyttävät tiedotustilaisuuksissaan sekä valtioneuvosto että viranomaiset. Sovelluksen käyttöön on siirrytty sen helppouden ja selkeyden vuoksi.

Verkkoviestinnän erityisasiantuntija Pekka Pekkala valtioneuvoston kanslian viestinnästä kertoo IS:lle, että Zoomia käytetään ainoastaan julkisissa verkoissa järjestettävissä tiedotustilaisuuksissa. Sisäverkossa sovellusta ei käytetä lainkaan.

Huolta on herättänyt Zoomin kytkös Facebookiin, joskin Zoom sanoi korjanneensa tämän ongelman nopeasti.

Viime aikoina on yleistynyt uusi uhka Zoom-käyttäjille. Niin sanotut zoombombing-hyökkäykset tarkoittavat ulkopuolisten tunkeutumista Zoom-keskusteluihin. Hyökkääjät pyrkivät häiritsemään sekä avoimia että suljettuja keskusteluja muun muassa rasistisilla ilmauksilla ja pornoa levittämällä.

Ilmiö on levinnyt myös Suomeen. IS on tietoinen kotimaisista verkkotapaamisista, joita on häiriköity.

Äskettäin ajatushautomo Citizen Lab väitti Zoomin ohjaavan joitakin tietoja Kiinassa sijaitsevien palvelimien kautta. Minkään virallisen tiedon kulkeminen Kiinan kautta olisi Taiwanille iso riski maiden kireiden välien vuoksi. Kiina katsoo Taiwanin kuuluvan sille, kun taas Taiwan katsoo olevansa itsenäinen kansakunta.

Taiwan suosittaa Zoomin tilalle Microsoftin ja Googlen vaihtoehtoja.