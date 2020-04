Poliisilta vakava varoitus pilaileville etäkoululaisille: ”Hölmöilyllä voi olla vakavat seuraukset lapsen tulevaisuudelle”

Koulujen käyttämä Wilma-järjestelmä on kärsinyt hetkittäisistä ongelmista.

Jotkut lapset ovat tehneet palvelunestohyökkäyksiä ja voivat joutua niistä pahoihin vaikeuksiin.

Koronapandemian vuoksi laajasti aloitettu etäopetus on lisännyt verkko-opiskeluympäristöihin kohdistettuja palvelunestohyökkäyksiä, Keskusrikospoliisi kertoi keskiviikkona. Palvelunestohyökkäysten tavoitteena on kuormittaa verkkopalvelua niin paljon, että se ei enää pysty palvelemaan käyttäjiä.

Yleisimmät verkko-opiskeluympäristöt ovat saaneet osakseen entistä enemmän hyökkäyksiä, mikä on nähty myös Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksessa viime viikkojen aikana. Keskuksen mukaan palvelunestohyökkäyksen yrityksiä on tehty lähes päivittäin ja niiden määrä on kasvussa.

On hieman epäselvää, onko hyökkäyksiä tehty vain lapsen omalla tietokoneella vai suurempaa konemäärää käyttäen.

– Hyökkäykset ovat varsin kotikutoisia, todennäköisesti ne ovat lasten ja nuorten tekemiä. Tällainen toiminta voi rasittaa verkko-opiskeluympäristöä ja häiritsee muiden etäopiskelua, tietoturva-asiantuntija Markus Happonen Kyberturvallisuuskeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Tiedotteessa käytetään kuitenkin nimenomaan termiä ddos. Se tulee sanoista distributed denial of service ja sillä tarkoitetaan usean tietokoneen voimin toteutettavaa hyökkäystä, jossa kaikki koneet komennetaan ottamaan yhteyttä samaan verkkopalveluun yhtä aikaa.

Haittaohjelmilla luodaan usein suuriakin saastuneiden tietokoneiden armeijoita, joita voidaan käyttää palvelunestoihin. Tietoturvayhtiö Kaspersky Lab kertoi vuonna 2017, että tällaisia hyökkäyspalveluita voi vuokrata jopa vain viidellä eurolla kuukaudessa, joskin se vaatii käyntiä alamaailman verkkosivustoilla. Palvelunestohyökkäyksiä myydään usein ”kuormitustestien” nimellä.

Niin tai näin, poliisi varoittaa tekemästä tällaista, koska sillä voi olla pitkät rikosoikeudelliset seuraukset. Vanhempien tulee nyt seurata tarkasti, mitä jälkikasvu oikein tekee netissä.

– Rikosrekisteriin on mahdollista saada merkintä, vaikka nuori olisi alle 15-vuotias. Hölmöilyllä voi olla vakavat seuraukset lapsen tulevaisuudelle. Sillä ei ole merkitystä, ymmärtääkö lapsi, että kyseessä on rikos, rikoskomisario Marko Leponen KRP:stä huomauttaa tiedotteessa.

Lapsen päässä temppu saattaa rinnastua vaikkapa Wilma-sovelluksen häirintään yhden tähden arvosteluilla, mutta palvelunesto on kokonaan toinen asia. Sitä voidaan tutkia esimerkiksi rikosnimikkeillä tietojärjestelmän häirintä tai sen törkeä tekomuoto.

Leposen mukaan toistaiseksi merkittäviltä vahingoilta verkko-opiskeluympäristöissä on vältytty, mutta hyökkäykset joka tapauksessa kuormittavat turhaan it-tukea kriisiaikana.