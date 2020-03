Suomalaiset jakavat kavereilleen huijausviestiä WhatsAppissa – älä lähetä eteenpäin, toimi näin

”Hakkerointihuijaus” on todellisuudessa pelotteluun perustuva ketjukirje.

Ilta-Sanomat Digitodayn saamien tietojen mukaan WhatsAppissa kiertää huijaus, jossa varoitetaan olemattomasta viruksesta ja pyydetään lähettämään varoitusviestiä eteenpäin.

Huijausviestin teksti on seuraava:

”Sain alla olevan viestin kaverilta jota varmaan on syytä noudattaa:

Tällaisen viestin sain: IT-kollega on ilmoittanut, että WhatsAppista tulee huomenna video, nimeltään martinelli, älä avaa sitä, se hakkeroi puhelintasi eikä mikään korjaa sitä. Levitä sanaa.

Jos saat viestin päivittää Whatsapp Whatsapp Goldksi, älä napsauta !!!!!

Ole hyvä ja ilmoita kaikille luettelossa oleville yhteyshenkilöille, jotta et avaa videota nimeltä "Paavin tanssi". Se on virus, joka muotoilee matkapuhelimesi.”

Todellisuudessa mitään virusta ei ole olemassa, vaan lähettäjän tarkoitus on synnyttää ketjukirjepaniikki kaikkien viestin saajien jakaessa sitä eteenpäin.

Käyttäjiä säikyteltiin olemattomalla ”WhatsApp Goldilla” myös vuonna 2016.

Huijaustyyppiä voisi luonnehtia ”sosiaaliseksi virukseksi”, ja se ei ole uusi. Jo 90-luvulla kiersi valheellisia sähköpostivaroituksia, joissa varoiteltiin olemattomista viruksista.

Huijausta nähtiin muutama vuosi sitten myös Facebook Messengerissä, jolloin varoiteltiin ”Fabrizio Brambillasta”, jonka kaveripyynnön hyväksymisen väitettiin johtavan tilin hakkeroiduksi joutumiseen.

Teoriassa WhatsApp-viestien liitteisiin tai videolinkkeihin on mahdollista upottaa viruksia ja muita haittaohjelmia. Tämä on kuitenkin erittäin harvinaista, ja sitä on harrastettu lähinnä kohdennetussa valtiollisessa hakkeroinnissa.

Ainoa oikea tapa reagoida viestiin on olla lähettämättä sitä eteenpäin. Asiasta kannattaa valistaa myös viestin lähettäjää – kaikella ystävyydellä tietysti – lähettämällä hänelle linkki tähän uutisartikkeliin. Samalla kannattaa muistaa, että hän todennäköisesti lähetti viestin halutessaan suojella sinua.