Oletko nyt etätöissä? Varo huijauspuhelua

Moni on nyt etätöissä koronavirusuhan takia. Kuvituskuva.

Teknisen tuen huijaukset jatkuvat edelleen. Ilta-Sanomien tietoon tullut tapaus kohdistui etätyöläiseen.

Koronavirus on pakottanut suuret määrät ihmisiä etätöihin. Tämä uhkaa tehdä jo valmiiksi yleisistä teknisen tuen huijauksista, tai niin sanotuista helpdesk-huijauksista, entistä uskottavampia.

IS Digitoday sai tietää tällaisesta huijauspuhelusta, joka tehtiin perjantaina etätöissä olleelle henkilölle. Soittaja puhui englantia samanlaisella Intian aksentilla, joka on tuttu monista aidoistakin helpdesk-puheluista. Soittaja varoitti, että tietokone lataa tiedostoja ilman käyttäjän tietoa ja että koneelle on tehtävä toimenpiteitä.

Huijaussoiton saava etätyöläinen saattaa olla tavallista helpompi uhri, koska työskentelytilanne voi olla hänelle uusi, ja etätyöhön liittyvät tietoturvariskit ovat todellisia. Siksi väite vaikkapa haittaohjelmia lataavasta tietokoneesta voi mennä täydestä.

Kyseinen puhelu tuli ainakin päällisin puolin suomalaisesta matkapuhelinnumerosta. Kotimainen numero ei siis takaa, että puhelu on aito. Viimeaikaisissa helpdesk-huijauksissa puhelinnumerot ovat itse asiassa olleet yleensä suomalaisia.

– Viranomaisten tietoon tulleissa tapauksissa on pyydetty soittajaa asentamaan etäkäyttöohjelma tietokoneelle, vedoten puheluun vastanneen henkilön tietokoneen tietoturvan tai ohjelmiston lisenssiongelmaan. Etäkäyttöohjelman ja pankkitunnusten avulla soittajat ovat pystyneet esimerkiksi siirtämään rahaa uhrin pankkitileiltä tai pääsemään käsiksi uhrin muihin tietoihin. Rikosvahingot voivat olla tällaisissa tapauksissa erittäin merkittäviä, rikosylikomisario Juha Tompuri Keskusrikospoliisista totesi helmikuussa.

Jos saat yllättävän yhteydenoton teknisen tuen nimissä, älä missään tapauksessa noudata annettuja ohjeita. Älä anna kenenkään kytkeytyä tietokoneeseesi etäyhteydellä. Vaikka tämä on normaali toimintatapa todellisessakin ongelmatilanteessa, huijarin on etäyhteyden avulla helppo saastuttaa tietokone haittaohjelmilla.

Katkaise puhelu, tai jos huijaus saapui vaikkapa sähköpostitse, älä vastaa siihen. Soita yrityksesi todelliseen tukilinjaan, ja kysy asiasta. Tällä tavalla saat myös sanan eteenpäin huijauksesta, jotta muitakin työntekijöitä voidaan varoittaa siitä.