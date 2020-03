Järkyttävä tietoturvariski miljoonissa autoissa – avaimen käyttö ohitettavissa kokonaan

Monissa autoissa avaimenperän kanssa viestivä radiolaite on ohitettavissa. Kuvituskuva.

Miljoonat autot ovat haavoittuvia varkaudelle, jossa yhdistyy korkea teknologia ja vanhan ajan ronkkiminen, Wired-lehti kirjoittaa.

Tietyissä Toyotan, Hyundain, Kian automalleissa on varkaudelle altistava ongelma, KU Leuvenin ja Birminghamin yliopiston tutkijat varoittavat. Heitä lainaavan Wired-lehden mukaan autojen radiolaite, joka on tarkoitettu avaimenperän kanssa viestimiseen auton käynnistämiseksi, on ohitettavissa.

Hakkeri voi suhteellisen halvaksi kuvatulla laitteella onkia avaimenperästä salausavaimen, jolla voidaan autossa matkia avainta. Auton käynnistämiseen tosin vaaditaan vielä virtalukon kääntämistä vaikkapa ruuvimeisselillä tai hot wiring -menetelmää eli johtojen sorkkimista.

– Autojen turvallisuus viedään takaisin 80-luvulle, Birminghamin yliopiston tutkija Flavio Garcia kuvailee tilannetta Wiredille.

Tutkijoiden raportissa (pdf) on lista automalleista, joita ongelma koskee. Voittopuolisesti autot ovat vanhempaa mallistoa, mutta lista ei välttämättä ole täydellinen. Myös Tesla S oli haavoittuva, mutta se sai omistajille toimitetun ohjelmistopaikkauksen viime vuonna. Kaikkien muiden autojen osalta avaimenperät tulisi mahdollisesti ohjelmoida uudelleen tai vaihtaa, mutta yksikään valmistaja ei kertonut aikeista toimia niin.

Muista autoista on aiemmin tuotu esille muita varkauden mahdollistavia haavoittuvuuksia. Esimerkiksi vuosi sitten brittiläinen kuluttajajärjestö Which esitteli, miten avaimettomat autot on usein mahdollista varastaa halvalla ja nopeasti tapahtuvalla iskulla.

Samana vuonna osoitettiin, että myös autojen turvaksi suunnitellut hälyttimet voidaan kääntää omistajaansa vastaan. Vaarana oli jopa moottorin sammuttaminen kesken ajon.