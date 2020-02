Nettiin päätyi teratavukaupalla pornoa suljettujen ovien takaa

OnlyFans-verkkopalvelusta on vuotanut valtava määrä pornoa vapaaseen jakeluun, BuzzFeed News kirjoittaa.

Brittiläinen runsaasti aikuisviihdettä sisältävä sosiaalisen median palvelu OnlyFans on joutunut tietovuodon kohteeksi. Vuoto on BuzzFeed Newsin (ei sovellu työpaikalla katseltavaksi) mukaan valtava. Siitä on liikkeellä ainakin 1,4 että 4 teratavun paketteja – sekä valokuvia että videoita. Teratavu tarkoittaa tuhatta gigatavua. Normaalin kotitietokoneen koko tallennustila lasketaan usein sadoissa gigatavuissa tai yksittäisissä teratavuissa.

OnlyFans on maksullinen palvelu, jonka käyttäjien luomaa sisältöä pääsee katsomaan tilausta vastaan. Torstaina ilmennyt vuoto huolestuttaa useita palvelun aikuisviihteen tuottajia, joiden yksityinen sisältö voi nyt olla vapaasti saatavilla. OnlyFans kuitenkin sanoo, että vuodosta sen järjestelmissä ei ole löytynyt todisteita. Sen mukaan tiedot näyttävät vuotaneen muista lähteistä.

On epäselvää, mistä vuoto on peräisin tai käsittääkö se esimerkiksi palvelusta aiemmin vuotanutta sisältöä, jota on nyt koottu yhteen. Vuodon piirissä näyttää olevan ainakin TikTok-tähtiä, Instagram-malleja ja amatööripornon tuottajia, jotka ovat käyttäneet OnlyFansia rahan ansaitsemiseen.

Seksityöntekijät ovat joutuneet vakavien tietovuotojen kohteeksi myös viime aikoina. PussyCash-niminen seksikameraverkosto jätti avoimeksi verkkoon 875 000 tiedostoa, jotka sisältävät tietoa yli 4000 kameramallista. Mukana oli jopa tietoja heidän ulkonäöstään mahdollisine arpineen ja lävistyksineen.

Toinen seksisivusto GirlsDoPorn puolestaan meni kiinni sen jälkeen, kun palvelun ylläpitäjät määrättiin maksamaan miljoonakorvaukset väärinkäytösten kohteeksi joutuneille naisille.