Chromesta löytyi pahoja aukkoja, yhteen hyökätään jo – tarkista, onko selaimesi ajan tasalla

Google alkoi eilen jaella korjattua versiota Chrome-selaimesta tietokoneille.

Google on korjannut Chrome-selaimensa tietokoneversioista vakavia tietoturva-aukkoja, kertoo The Hacker News. Haavoittuvuuksia on kaikkiaan kolme, ja ne koskevat Chromen Windows-, Mac- ja Linux-versioita.

Yhteen haavoittuvuuksista hyökätään jo, mutta Google ei ole kertonut asiasta muuta kuin että aukko liittyy selaimen javascriptin renderöintimoottoriin. Yhtiön tarkoituksena on olla antamatta murtautujille lisätietoja ja antaa ihmisille sekä yrityksille aikaa päivittää verkkoselaimensa.

Google alkoi jaella päivitystä eilen ja sen pitäisi tulla kaikille käyttäjille aivan lähiaikoina.

Chromen turvallinen versio on 80.0.3987.122. Selaimen pitäisi päivittyä automaattisesti, mutta haavoittuvuuksien vakavuuden vuoksi asia kannattaa tarkistaa itse ja tarvittaessa käynnistää selain uudelleen.

Chromen version voi tarkistaa valitsemalla oikealla ylhäällä olevasta kolmen pisteen valikosta Ohje ja Tietoja Google Chromesta.