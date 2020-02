Googlelta myrkkyä Huawei- ja Honor-puhelimien ostajille: ”Korkea riski”

Google muistuttaa mobiilisovellusten lataamiseen liittyvästä uhkasta ja selvittää vaikeaa tilannettaan Huawein kanssa.

Google julkaisi tukiartikkelin, jonka aiheena on sen yhteistyö kiinalaisen puhelinvalmistaja Huawein kanssa. Huawei joutui Yhdysvaltain mustalle listalle 16. toukokuuta 2019 vakoilusta epäiltynä, ja muun muassa Googlea on kielletty tekemästä yhteistyötä Huawein kanssa.

Tällä hetkellä Googlen sovellukset, kuten Play-kauppa, Gmail tai Maps, eivät ole saatavissa tuoreisiin Huawei- ja Honor-puhelimiin edes niin sanottuna sideloadauksena, eli lataamalla sovellus jostain muusta kuin virallisesta kaupasta. Syynä on se, että Google sallii sovelluksensa vain laitteissa, jotka on sen Play Protect -sertifioima. Uusista laitteista puuttuu tämä hyväksyntä.

– Googlen sovellusten sideloadaus sisältää korkean riskin sellaisen sovelluksen asentamisesta, jota on muutettu tai näpelöity tavoilla, jotka voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden, Androidin ja Google Playn lakijohtaja Tristan Ostrowski kirjoittaa.

Hänen mukaansa Googlen sovellukset eivät tällöin edes toimisi luotettavasti. Niitä ei sallita sertifioimattomissa laitteissa, joiden turvallisuutta Google ei voi taata.

Sideloadaukseen liittyvä riski koskettaa sinänsä muitakin kuin Huawein käyttäjiä ja muitakin kuin Googlen sovelluksia. Verkossa on pc-maailman tapaan luvatta jaossa kaupallisia ja murrettuja Android-sovelluksia, joissa usein piilee ikävä yllätys. Ohi sovelluskauppojen ladatut sovellukset ovat yleinen tapa saada puhelimeen haittaohjelma.

Huawei antaa sideloadauksen suhteen kaksoisviestiä: Yhtiön mukaan sovellusten virallinen jakelukanava on sen oma App Gallery -sovelluskauppa, mutta myös sovellusten muualta lataaminen onnistuu. Huawein Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaava johtaja Roger Yu sanoi taannoin IS Digitodaylle, että esimerkiksi WhatsApp, Facebook, Instagram ja Telegram ovat ladattavissa palveluiden omilta verkkosivuilta.

Jos puhelimensa sertifioinnista haluaa varmistua, voi käyttäjä avata Google Playn, näpäyttää vasemman yläkulman kolmea vaakaviivaa ja valita Asetukset. Tämän sivun pohjalla pitäisi olla merkintä Play Protect -sertifioinnista.

Ostrowskin mukaan Google keskittyy suojelemaan miljoonien olemassa olevien Huawei-laitteiden käyttäjiä lain sallimissa puitteissa. Tällä hetkellä tietoturvapäivitykset ja Googlen sovellusten päivitykset tarjotaan Huawein laitteisiin, jotka julkaistiin 16. toukokuuta 2019 tai sitä ennen. Näin tehdään niin kauan, kuin laki sen sallii.

Rivien välistä voi siis lukea, että laki voi muuttua suuntaan tai toiseen. Periaatteessa ei ole poissuljettua, että jossain vaiheessa kaikki Huawein laitteet voivat olla täysin ilman Googlen tukea.

Asiaa monimutkaistaa se, että markkinoilla on Googlen palveluilla varustettuja Huawein valmistamia laitteita, jotka on julkaistu toukokuun 2019 jälkeen. Tällainen on muun muassa lokakuussa julkaistu Honor 9X. Tämä selittyy sillä, että laite on hieman muokattu vanhempi malli Huawei P Smart Z, ja se toimi saman tyyppihyväksynnän puitteissa.

Huawei on toistuvasti vakuuttanut, että puhelimet, joissa on tällä hetkellä Googlen palvelut, jatkavat toimintaansa normaalisti elinkaarensa loppuun asti.