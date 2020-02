Suomalaiset huolestuivat tietomurroista: 100 000 käytti uutta työkalua

F-Securen työkalu tietojen vuotamisen tarkistamiseksi on saanut jo runsaasti käyttäjiä. Yhtä kriittistä tietoa ei käyttäjille välttämättä voida paljastaa.

Tietoturvayhtiö F-Securen virallisesti 11. helmikuuta julkistama ilmaistyökalu Identity Theft Checker on saanut hyvän lähdön, yhtiö arvioi. Työkalulla kuka tahansa voi tarkistaa, onko hänen sähköpostiosoitteensa ja mahdollisesti muutkin tietonsa vuotaneet osana jotain tietoturvamurtoa.

Kun työkalusta ensimmäisen kerran uutisoitiin IS Digitodayn artikkelissa 5. helmikuuta, saatiin sen päivän aikana lähes 11 000 sivulatausta ja yli 7600 yksittäistä käyttäjää, F-Secure kertoo. Viikon aikana suomalaisista 1,7 prosenttia on käynyt työkalussa.

– Ilmaisen työkalun käyttöönotto ylitti odotukset. Hyvin lyhyessä ajassa jo noin satatuhatta suomalaista on halunnut tarkastaa tietonsa Identity Theft Checkerin kautta, kommentoi F-Securen verkkosivujen kuluttajakokemuksesta vastaava Ira Sydänmaanlakka IS Digitodaylle.

– Pyrimme F-Securella levittämään tietoisuutta omaan tietoturvaan liittyvistä asioista, ja olemme onnistuneet ilmaisen työkalun kautta herättämään kuluttajia pohtimaan asiaa.

Kansainvälisen työkalun suomalaisista käyttäjistä 45 prosentilla on levinnyt henkilökohtaisia tietoja tietovuotojen yhteydessä. Luku on korkea, mutta ei välttämättä kerro koko totuutta suomalaisten keskiarvosta noin yleensä. Voi olla, että työkaluun turvautuvat jossain määrin ne, joilla on jo valmiiksi syytä epäillä tietojensa vuotaneen.

Työkalu teettää tuloksista raportin, joka lähetetään käyttäjän sähköpostiin. Voi kuitenkin olla, että jos tietoja on vuotanut, raportissa ei kerrota missä verkkopalvelussa tämä on tapahtunut jättäen käyttäjän epätietoisuuden valtaan. F-Securen mukaan tämä johtuu siitä, että kyseessä voi olla keskeneräinen rikostutkinta tai muu painava syy, jonka vuoksi tietovuodon lähdettä ei aina mainita.

Sähköpostissa annettavaa tietoa pyritään kuitenkin parantamaan, Sydänmaalakka vakuuttaa.