Play-kaupassa suursiivous: Tiettyä ominaisuutta käyttäneistä sovelluksista 98 % sai kenkää

Google kertoo saavutuksistaan Play-kaupan suojaamiseksi pahoilta sovelluksilta. Tekstiviesteihin ja puhelutietoihin pyrkineistä sovellukisita katosi 98 prosenttia.

Google puolustaa usein turvallisuudestaan kritisoitua Androidin Play-sovelluskauppaansa kertomalla toimenpiteistään kaupan puhdistamiseksi haittaohjelmista ja muista huijauksista. Googlen turvallisuusblogin mukaan kaupasta estettiin viime vuonna 790 000 sovellusta jo ennen kuin ne edes pääsivät sisään. Googlen mukana tämä johtuu sen entistä tiiviimmästä seulasta.

Kaupasta myös poistettiin kaikkiaan 98 prosenttia sovelluksista, jotka pyrkivät pääsemään käsiksi tekstiviesteihin ja puhelulokeihin.

Kolmantena saavutuksenaan yhtiö mainitsee kymmenien tuhansien sellaisten sovellusten poistamisen, jotka eivät noudattaneet viime vuonna voimaan astunutta tiukempaa käytäntöä perheiden suojelemiseksi.

Android-laitteissa oleva suojaus Google Play Protect skannaa Googlen mukaan yli sata miljardia sovellusta joka päivä ja esti viime vuonna yli 1,9 miljardia haittaohjelman latausta Playn ulkopuolelta.

Huijaus jallitti suomalaisia

Yksi konkreettinen toimi Playn turvaamisessa on viime syksynä perustettu App Defense Alliance, joka on Googlen ja ulkopuolisten tietoturvayritysten yhteenliittymä. Sen tavoitteena on havaita haitalliset sovellukset ennen niiden pääsemistä tarjolle Playhyn.

Jatkuvasti ilmaantuu kuitenkin esimerkkejä sovelluksista, jotka keinolla tai toisella huijaavat Googlea ja sen myötä pahaa-aavistamattomia lataajiaan. Tästä tuore esimerkki on Veikkauksen nimissä levitetty mainosohjelma, joka ehti olla Playssa rauhassa viikkojen ajan.

Googlen mukaan Play on nyt paljon aiempaa puhtaampi, mutta lisää töitä pitää tehdä. Tänä vuonna tarkoitus on tiukentaa sovellusten turvallisuutta koskevia käytäntöjä, tunnistaa pahantekijät nopeammin ja estää toistuvat rikkurit. Lisäksi pyritään tunnistamaan ja poistamaan haitallista sisältöä ja haitallisesti käyttäytyvät sovellukset, joita ei voi suoraan tulkita haittaohjelmiksi.

Chromeen tarjottiin yli 500 haitaketta

Samaan aikaan yhtiö on siivonnut myös Chrome-selaimensa laajennuksille tarkoitettua kauppaansa, josta yhtiö poisti yli 500 haitallista laajennusta.

ZDNetin mukaan nämä laajennukset esittivät haitallisia mainoksia selaimessa ja ohjasivat käyttäjiä pahimmillaan haittaohjelmien luokse. The Hacker News lisää, että laajennukset varastivat tietoja käyttäjän nettiselailusta osana kampanjaa, joka oli aktiivinen jo ainakin vuosi sitten ja mahdollisesti paljon pidempään.

Kaiken kaikkiaan nämä laajennukset saastuttivat arviolta miljoonia tietokoneita. Google on nyt poistanut laajennukset kaupastaan ja tehnyt niistä toimimattomia käyttäjien tietokoneissa.