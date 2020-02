Windows 10:n uumenissa piilee asetus, joka tekee koneesta paljon turvallisemman

Windows 10 pitää sinut ainakin osittain suojassa kiristysohjelmilta, jos laitat yhden asetuksen kohdilleen.

Paras suoja kiristysohjelmia vastaan on käyttää virustutkaa ja ottaa tärkeistä tiedoistaan säännöllisesti internetistä irti olevat kopiot. Windows 10:ssä on kuitenkin asetus, joka auttaa taistelussa tätä varsin yleistä haittaohjelmauhkaa vastaan.

Asiasta kertoo muun muassa Cnet, joka huomauttaa käyttöjärjestelmän syövereistä löytyvästä asetuksesta nimeltä Hallittu kansion käyttö. Jos sen etsii valikoiden kautta, joutuu hiirellä klikkailemaan useamman kerran. Asetukseen pääsee kuitenkin suoraan kirjoittamalla sen nimen Windowsin alapalkin suurennuslasin takaa löytyvään hakukenttään.

Ainakin allekirjoittaneella asetus oli poissa päältä. Jos sen laittaa päälle, se Microsoftin mukaan ”suojaa laitteen tiedostot, kansiot ja muistialueet haitallisten sovellusten luvattomilta muutoksilta”. Kiristysohjelma ei siis toisin sanoen pääse salaamaan käyttäjän tietoja ja vaatimaan niistä lunnaita.

Kun toiminnon kytkee päälle, pääsee käyttäjä säätämään suojattavia kansioita. Valmiiksi valittuina olivat Tiedostot-, Musiikki-, Kuvat-, Videot- ja Suosikit-kansiot. Lisää kansioita voi valita painamalla Hallittu kansion käyttö -kohdassa Suojatut kansiot -linkkiä, kuittaamalla Windowsin turvakyselyn ja sitten painamalla + Lisää suojattu kansio -valintaa.

Windowsin järjestelmätiedostot suojataan riippumatta käyttäjän valinnoista.

Jos Hallittu kansion käyttö -toiminto on harmaana, se voi viitata johonkin tietokoneessa olevaan ja Windows Defenderistä erilliseen antivirusohjelmaan, joka on saattanut tulla tietokoneen mukana. Tällöin ainoa ratkaisu saattaa olla tämän tutkan poistaminen. Tilanteesta riippuen se ei välttämättä ole aina hyvä ratkaisu.

Microsoftin tukipalstan mukaan Hallittu kansion käyttö on saatavilla vain, jos Windows 10:n oma Windows Defender -virustutka on käynnissä ainoana ratkaisuna ja sen reaaliaikainen suojaus on päällä.

Voit tarkistaa Defenderin asetuksen kirjoittamalla Windowsin alapalkin suurennuslasiin windows defender -asetukset, klikkaamalla samannimistä hakutulosta ja painamalla avautuvassa valikossa Virusten ja uhkien torjunta. Sitten paina Asetusten hallinta -linkkiä Virusten ja uhkien torjunta-asetukset -otsakkeen alla ja katso, että Reaaliaikainen suojaus -asetus on päällä.

Allekirjoittanut totesi pian toiminnon aktivoinnin jälkeen, että pieni lisäsäätö on vielä paikallaan. Esimerkiksi eri pelit tahtovat usein pääsyn Tiedostot-kansioon ja herjasivat estosta, kun Hallittu kansion käyttö oli päällä. Ratkaisuna oli painaa toiminnon alapuolella olevaa kohtaa Salli sovellus Hallitun kansion käytön kautta ja sitten antaa luvat halutuille sovelluksille.