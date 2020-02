Älä missään nimessä lataa tätä ’Veikkauksen’ sovellusta – ”Tämä on huijaus”

Google tarjoaa Veikkauksen nimellä ratsastavaa huijaussovellusta.

Androidin virallisessa sovelluskaupassa Google Playssa on tarjolla Veikkaus-niminen sovellus, jolla ei kuitenkaan ole mitään tekemistä oikean Veikkauksen kanssa. Rahapeliyhtiö varoitti sovelluksesta torstaina.

Veikkauksen oikeaa logoa käyttävä huijaussovellus oli yhä saatavilla Playssa tämän uutisen kirjoitushetkellä torstaina puolenpäivän jälkeen. Sovelluksen tekijäksi ilmoitetaan Studio FWB, ja sovellusta oli ladattu yli tuhat kertaa. 24 arvostelun keskiarvo oli vain 1,6 tähteä.

Eri lataajat ovat todenneet sovelluksen mainoksia esittäväksi ja englanninkieliseksi vedätykseksi.

– Tämä on huijaus, varoittaa yksi käyttäjä.

– Pelkästään mainoksia. Veikkaus ei edes aukea...poistoon!, huudahtaa toinen.

Veikkaus ei kertonut, millä tavalla väärä sovellus toimii puhelimessa. Periaatteessa on mahdollista, että se tekee taustalla enemmänkin tihutöitä kuin mainosten esittäminen. Se vaatii puhelimessa lupaa internetin käyttämiseen, puhelimen virransäästötilan estämiseen ja verkkoyhteyksien tarkasteluun. Lupapyynnöt eivät sinänsä välttämättä kerro haitallisuudesta.

Jos sovelluksen on ladannut, se tulee poistaa välittömästi. Veikkaus korostaa, että sen sovelluksen saa Androidille vain yhtiön verkkosivuilta. Applen puhelimille sovelluksen voi ladata myös App Storesta.

Väärä sovellus on ollut Playssa jo 27. tammikuuta alkaen. Sen kuvausteksti kuuluu kielioppivirheineen ”veikkaus-sovellus, jolla on enemmän kuin upea kokemus”. Tekstissä on myös pätkä ranskaa, joka voi viitata sovelluksen alkuperään. Toisaalta se saattaa tarkoittaa, että huijarit ovat aiemmin iskeneet jossakin ranskankielisessä maassa ja unohtaneet räätälöidä tekstinsä kaikilta osin suomalaiseksi.

Veikkaus sanoo käynnistäneensä toimenpiteet, jotta Google poistaisi huijaussovelluksen mahdollisimman pian.