Nyt tarkkana Google Playssa: Sovelluksessa voi vaania kallis ansa

Tilausansat nostavat taas päätään Googlen sovelluskaupassa, Android Police kertoo.

Googlen Android-laitteiden virallinen sovelluskauppa Google Play on joulu–tammikuusta lukien tarjonnut Britanniassa muutamaa ilmaissovellusta, jotka kaikesta päätellen juksaavat lataajansa maksulliseen palveluun. Android Policen mukaan sovellusten joukossa on muassa Plexify HD, Plexyvideo, Vidy Videos ja kaikista suosituin Miniplexy, joka on asennettu yli miljoonaan laitteeseen.

Kyseisiä sovelluksia ei löytynyt jutun kirjoitushetkellä Google Playn Suomen-kaupan suosituimpien ilmaissovellusten listalta. Kuitenkin eniten ladattu Miniplexy komeili kärjessä, kun avasimme Britannian-kaupan listauksen. Google ei siis vielä ollut poistanut tätä sovellusta, vaikka siitä ilmoitettiin yhtiölle jo ainakin lauantaina.

Miniplexyn taakse jäivät Tinder ja WhatsApp tehden oletetusta huijaussovelluksesta varsin uskottavan oloisen. Sen tarkoitusperistä kielivät kuitenkin sovelluksen saamat huonot arvostelut: Vain puolitoista tähteä yli 2000 arvostelijalta. Kommenteissa sovellusta syytetään huijaukseksi, joka esittää käynnistettäessä pyynnön puhelinnumerosta. Piilossa on tiettävästi ilmoitus 4,50 punnan laskuttamisesta viikoittain.

Android Police ei pystynyt vahvistamaan sovellusten haitallisuutta, koska ne toimivat testatessa kunnollisesti. Onkin mahdollista, että huijaus on suunnattu toistaiseksi nimenomaan brittikäyttäjiä vastaan. Uutispalvelu epäilee sovellusten käyttävän Googlen työkalua, jonka avulla sovelluksen toimintaa voi muuttaa vaivihkaa vaatimatta sovelluspäivitystä.

Sovellusten raportoitu toiminta vastaa muualla internetissä usein nähtyjä tilausansoja, joissa käyttäjä altistuu toistuville ja huonosti ilmoitetuille maksuille. Viime syksynä Google Playsta tavattiin 24 sovellusta, jotka laskuttivat käyttäjää rankasti ilmaisen kokeilujakson päätyttyä. Lasku saattoi olla satojakin euroja.

Myöhemmin syksyllä Google ymmärsi tarvitsevansa ulkopuolista apua Play-kauppansa suojaamiseksi entistä paremmin. Seurauksena oli App Defense Alliance, johon kuuluu eri tietoturvayhtiöitä. Tavoitteena on havaita haitalliset sovellukset ennen kuin ne edes pääsevät kauppaan.