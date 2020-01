Varo uutta huijausta: Ilmoitus tekstiviestillä vie kalliiseen ansaan

Saapuvasta paketista kertovassa tekstiviestissä on linkki hämäräsivuille, joiden tärkein tieto on pienellä ja harmaalla kirjoitettu.

Suomalaisia koetetaan huijata saapuvasta paketista kertovilla tekstiviesteillä paljastamaan henkilö- ja luottokorttitietonsa. Tietojen syöttämisen ohessa he myös sitoutuvat tietämättään maksamaan vähintään 85 euron maksun. Niin sanotusta tilausansasta pääsee todennäköisesti eroon vain vaihtamalla pankkikorttia.

Eri numeroista lähetettyjen tekstiviestien teksti on lyhyt: ”(1) Paketti nimelläsi odottamassa: Valmiina lähetettäväksi. Ole hyvä ja aseta toimituksen päivämäärä ja aika:”

Tämän jälkeen viestissä on lyhennetty linkki, jonka kohdetta on vaikea klikkaamatta selvittää. Linkki johtaa verkkosivulle, jossa kerrotaan vastaanottajan saaneen paketin. Sivu näyttää myös seurantakoodin – jota ei kuitenkaan jatkossa tarvita lainkaan.

Seuraa tilaustasi -linkki johdattaa seuraavalle sivulle, jonka mukaan paketin toimittaja on DHL. Lisäksi vastaanottajan olisi vielä maksettava euron toimituskulut. Vastaavat ilmoitukset toimituskuluista ovat yleisiä tilausansoissa, joissa uhreja on houkuteltu esimerkiksi ilmaisilla huippupuhelimilla. Pikku maksun avulla tavoitellaan käyttäjän luottokorttinumeroa.

Parin välisivun ja klikkauksen jälkeen päästään sivulle, jossa yllättäen tarjotaankin elokuvalahjakorttia 1,50 euron hintaan sekä kysytään nimeä, osoitetta ja muita yhteystietoja. Saapuneesta paketista ei mainita enää sanallakaan. Myös verkkosivuston osoite on täysin erilainen kuin aiemmilla sivuilla.

Sivun tärkein teksti on kuitenkin kirjoitettu pienellä sivun yläreunaan sekä myös ”taitteen alle” sivun alaosaan, jonka saa näkyviin vierittämällä sivua alaspäin.

Sivun alaosassa mustalla pohjalla on pienellä tummanharmaalla tekstillä kerrottu muun muassa kumppanitilauspalvelusta, johon osallistuvat kaikki uudet asiakkaat. Sen enempää ”kumppanitilauspalvelun” laadusta ei kerrotakaan.

– Tämä erikoistarjous sisältää kumppanitilauspalvelun 6 päivän kokeilujakson. Sen päätyttyä tilausmaksu (85 EUR) veloitetaan luottokorttitililtäsi automaattisesti, tekstissä kerrotaan.

”Tilaus” ja ilmeisesti myös 85 euron lasku uusitaan ilmeisesti kuukausittain, ellei useamminkin, sillä laskutuskaudesta ei tekstissä mainita sen kummemmin. Tekstissä luvataan, että käyttäjä voi peruuttaa tilauksen kuuden päivän kuluessa, tosin mitään yhteysosoitteita ei peruuttamiseen anneta.

Tällä sivulla ei kuitenkaan vielä kysytä luottokortin numeroa, joten se olisi todennäköisesti vuorossa seuraavana. Yhteystietojaan tai korttinumeroitaan ei sivustolle kannata kuitenkaan syöttää. Aiemmissa vastaavissa tapauksissa on kuukausilaskutuksen lopettaminen käytännössä osoittautunut usein mahdottomaksi. Käytännössä uhrien ainoa keino on ollut luottokortin lopettaminen. Menetettyjen rahojen saaminen takaisin on sekin vaikeaa, sillä syyllisiä on voinut olla vaikea jäljittää.

Lisäksi toiminta liikkuu lain harmaalla alueella. Tavallaan käyttäjälle kerrotaan kuukausimaksullisesta palvelusta, vaikka maininta onkin tarkoituksella hyvin huomaamaton.