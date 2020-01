Facebookiin tuli uusi estoasetus – puhelimesta vaikeasti löydettävä lista voi järkyttää

Facebookiin on tullut uusi asetus, joka näyttää, mitkä palvelut ovat välittäneet tietoja yhteisöpalvelulle silloinkin, kun käyttäjä ei ole ollut itse parhaillaan Facebookissa.

Facebook on julkistanut palveluunsa uuden asetuksen, jolla käyttäjät voivat estää tietojensa välittämistä Facebookille silloin, kun he eivät ole Facebookissa.

Facebook-tietosi -valikko löytyy puhelimella palvelun asetuksista.

Facebook on tehnyt yhteistyösopimuksia lukuisten verkkopalvelujen ja sovellusten tuottajien kanssa, jotka välittävät palvelulle tietoa mainosten kohdentamiseksi.

Näytä tai tyhjennä Facebookin ulkopuolinen toiminta -asetus näyttää myös listan tietoja välittävistä palveluista, sekä antaa mahdollisuuden tyhjentää seurantahistoria sekä lopettaa tietojen välitys.

Facebook on viime vuonna aloittanut toiminnon testaamisen Irlannissa, Etelä-Koreassa ja Espanjassa.

Vaikeasti löydettävä asetus

Näytä tai tyhjennä Facebookin ulkopuolinen toiminta -asetus on lähes piilotettu palvelun asetusvalikoihin. Esimerkiksi Facebookin puhelimille tarkoitetuilla verkkosivuilla se löytyy menemällä ensin Facebookin oikean yläkulman valikkonäppäimen takaa löytyvälle valikkosivulle, ja selaamalla sen alalaidasta kohtaan Yksityisyyden pikakuvakkeet. Tätä seuraavalta sivulta löytyy jälleen hieman selaamalla kohta Facebook-tietosi, jonka alta asetus lopulta löytyy.

Näytä tai tyhjennä Facebookin ulkopuolinen toiminta -valinta avaa jälleen sivun, jossa kannattaa tarkistaa varsinkin Hallinnoi Facebookin ulkopuolista toimintaasi. Tästä aukeava sivu näyttää Facebookille tietoja välittävien verkkopalveluiden ja sovellusten listan, joka saattaa järkyttää. Facebook kerää tietoja yllättävän monesta palvelusta.

Facebookin asetuksista löytyvä lista näyttää yritykset ja sovellukset, jotka ovat välittäneet käyttötietoja Facebookille.

Käyttäjä voi asetusten kautta esimerkiksi tyhjentää seurantahistorian ja ”katkaista Facebookin ulkopuolisen toimintahistorian yhteys tiliisi”.

Facebook on aiemmin kuvannut tiedonkeruun toimintaa. Esimerkiksi vaatekauppa voi haluta näyttää mainoksia ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita uusista kengistä. Kauppa voi kertoa Facebookille, että joku tietyllä laitteella katsoi näitä kenkiä. Jos laitetieto täsmää jonkun Facebook-tilin kanssa, siihen voidaan kohdentaa mainoksia kyseisistä kengistä.

”Tervetullut mutta puutteellinen”

Yhdysvaltalainen ihmisten digitaalisiin oikeuksiin erikoistunut kansalaisjärjestö EFF on jo arvostellut Facebookin uutta asetusta. Järjestön mukaan Facebookin korjausliike on tervetullut, mutta puutteellinen esimerkiksi siksi, että seuranta on oletuksena päällä, ja suuri osa käyttäjistä tuskin käy muuttamassa asetusta. Yhdysvalloissa kaksi kolmasosaa Facebookin käyttäjistä ei edes tiedä palvelun mainosasetuksista.

Lisäksi Facebook käyttää edelleen käyttäjiensä seuraamiseen muitakin keinoja, joita käyttäjillä ei ole mitään mahdollisuutta estää. Facebook muun muassa vaihtaa tietoja markkinointiyhtiöiden kanssa, joiden erikoisalaa on tietojen keruu useista eri palveluista ja niiden yhdistely. Nämä yritykset saattavat tallentaa esimerkiksi ihmisten osoitteita ja tietoja kulutuskäyttäytymisestä useista eri lähteistä.