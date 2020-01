Suosittu virustutka myy käyttäjätietoja – jopa katsotut pornovideot paljastuvat

Motherboard- ja PCMag-sanomalehdet kävivät läpi, mitä kaikkea tietoa Avast kerää ja myy käyttäjistään. Käyttäjien suostumus keruuseen ei ole kaikissa tapauksissa selvä.

Ilmainen virustutka Avast myy arkaluonteisia tietoja vierailluista nettisivuista suurille yrityksille, joihin on kuulunut esimerkiksi Google, Microsoft, Pepsi ja Home Depot. Avastin tytäryhtiön Jumpshotin kauppaama tietovaranto käsittää yhtiön mukaan sata miljoonaa laitetta.

Motherboard ja PCMag selvittivät tietojen keruuta ja myyntiä käyttäen apunaan vuotaneita käyttäjätietoja, sopimuksia ja muiden yritysten asiakirjoja. Jotkut Jumpshotin asiakkaat ovat maksaneet jopa miljoonia päästäkseen kiinni täyteen kaikki klikkaukset käsittävään tietoon, jolla voidaan seurata käyttäjän liikkumista verkossa hyvin tarkasti – jopa yksittäistä pornovideota myöten.

Huoli Avastin toiminnasta heräsi jo joulukuussa, kun sen selainlaajennusten katsottiin keräävän huolestuttavat määrät tietoa. Avast selitti todella tekevänsä näin myydäkseen tietoja eteenpäin. Yhtiö kuitenkin korosti poistavansa ensin kaikki yksittäisen käyttäjän tunnistamisen mahdollistavat tiedot.

Nyt keruu selainlaajennusten kautta on lopetettu, mutta sen sijaan Avast harjoittaa sitä suoraan virustutkansa kautta. Avast sanoi Motherboardille ja PCMagille, että käyttäjillä on aina ollut mahdollisuus irrottautua tietojen keruusta, mutta viime kesästä alkaen heiltä on myös pyydetty erikseen lupa siihen. Kuitenkin moni käyttäjä kertoi, etteivät he olleet tietoisia nettihistorian myymisestä. Lisäksi lehtien haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tietojen perusteella voi silti olla mahdollista paljastaa yksittäisiä käyttäjiä.

Käyttäjät eivät ole asiakkaita

Avastin toiminta on vain yksi esimerkki siitä, miten käyttäjien tiedoilla käydään monimutkaista kauppaa verkossa. Jo vuosia on esimerkiksi sanottu, että Facebookin todellisia asiakkaita eivät ole käyttäjät, vaan mainostajat.

Sitran uusi selvitys paljastaa, miten hankalaa tavallisen käyttäjän on tässä dataviidakossa kulkea. Sitran tiedotteen mukaan "yksilöistä kerättävällä datalla käydään joka sekunti kauppaa satojen toimijoiden voimin. Toimijoiden verkosto on niin monimutkainen, että datan kulkua eri palveluiden välillä on käytännössä mahdotonta hahmottaa". Voit lukea aiheesta lisää Sitran artikkelista.

Avastin ohella toinen tuore esimerkki datakaupankäynnistä on Ring-video-ovikello, jonka Android-sovellus kerää ja lähettää huolestuttavat määrät käyttäjädataa ulkopuolisille yrityksille.