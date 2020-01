Porno tuli Facebookiin

Seksiä tarjoilevat kaverikutsut ovat piinanneet Facebook-käyttäjiä jo kuukausien ajan. Ongelma ei ole näillä näkymin katoamassa.

Facebookin suomalaiskäyttäjät ovat saaneet viime kuukausien aikana paljon kaverikutsuja profiileilta, jotka on varustettu viehättävien naisten kuvilla. Monia palvelun käyttäjiä on kummastuttanut Facebookin kyvyttömyys karsia pyyntöjä, sillä ilmiötä on alettu nähdä laajamittaisesti jo toissa vuonna.

Kaava on yleensä sama: kaveripyyntöjä lähetetään miehille profiilista, joka on luotu varsin hiljattain ja se on varustettu paljastavalla nuoren naisen kuvalla.

Profiili avattaessa ensimmäisenä on tarjolla yleensä arveluttava videolinkki hyvin suorasukaisella ja rivolla oheistekstillä varustettuna.

Viime aikoina on nähty myös tietokoneella luotuja profiilikuvia. Näiden etu huijarin kannalta on se, ettei kukaan vaadi niiden poistamista omanaan.

Ilta-Sanomat Digitodayn havaintojen mukaan osalla profiileista on pidempi historia. Niiden profiilikuva on kuitenkin hiljattain vaihdettu, joten kyse saattaa olla kaapatuista tileistä.

Ilta-Sanomiin yhteyttä ottanut korkea-arvoinen sote-virkamies sanoo pitävänsä kaveripyyntöjä suorana seksuaalisena häirintänä.

– Tavallisena Facebookin käyttäjänä tulen jatkuvasti seksuaalisesti häirityksi. Tuo on seksuaalista häirintää.

– Teksti on sen tyyppistä kuin ”sormeilen pilluani ja teen sinulle sitä ja tätä. Avaa sivuni, rakastele kanssani ja teen kaiken mitä haluat”. Näitä tulee viisi per päivä, ja ne ovat muuttuneet entistä röyhkeämmiksi.

Virkamies sanoo saavansa viestejä myös Messengeriin, vaikkei ole hyväksynyt kaveripyyntöjä. Hän sanoo harkitsevansa Facebookista luopumista.

Hän sanoo ilmiantavansa valeprofiilit, mutta tästä ei ole ollut juuri apua. Hän arvioi tehneensä ilmoituksia kaikkiaan noin 200. Facebookilla ei ole kuitenkaan tarjolla teknistä tukea, jonne voisi olla suoraan yhteyksissä.

Virkamies katsoo, että Facebook sallii massiivisen bordellityyppisen toiminnan. Hän nostaa esiin, että kysymys on ihmisten rajojen rikkomisesta.

– Minun rajojani on rikottu. En halua yhtään tällaista viestiä.

Tietoturvayhtiö Sophosin mukaan nuorten naisten kaverikutsuissa on kyse seksikiristyksestä eli sextortionista. Siinä – yleensä miespuolinen – uhri saadaan kameran eteen itsetyydytystilanteeseen, ilman vaatteita tai muuten seksuaaliseen asetelmaan, ja tästä otettuja kuvia tai videoita käytetään kiristämiseen.

Facebookin Pohjoismaiden viestintäjohtaja Peter Münster pahoittelee Facebookissa syntyneitä huonoja kokemuksia.

– Tiedämme, että meillä on vielä työtä tehtävänä. Jatkamme investointejamme saadaksemme huijarit poistettua kaikilta alustoiltamme, Münster sanoo.

Johtaja sanoo yhtiön estävän automatisoidusti miljoonia valetunnuksia joka päivä. Suurin osa poistetaan automatisoidusti ennen kuin valekäyttäjä ehtii lainkaan toimia Facebookissa.

Tunkeilevan kaverikutsun jälkeen Münster neuvoo ilmiantamaan profiilin ja sen jälkeen kieltäytymään kutsuista ja estämään kutsun esittäjän.

– Tarvitsemme tätä tietoa voidaksemme kehittyä. Se [estämisistä saatava data] tekee järjestelmästämme paremman valeprofiilien havaitsemisessa, Münster sanoo.

Münster myöntää, että huijarit ja Facebook käyvät kilpajuoksua. Kun Facebook oppii huijareilta, myös huijarit oppivat tuntemaan Facebookin estomekanismit. Kun Facebook estää yhden huijaustavan, jossain keksitään uusi.

– Emme elä maailmassa, jossa valeprofiileita ei ole. [...] Entä tuleeko järjestelmästämme täydellinen niiden havaitsemisessa? Ei, en usko näin käyvän, Münster myöntää.

– Emme väitä olevamme täydellisiä. Mutta otamme tällaiset asiat vakavasti, oli sitten kyse alastomuudesta tai väkivallasta.