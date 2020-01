DNA:n asiakkailla haavoittuvia kaapelimodeemeja – operaattori ”työskentelee päivittämättömien laitteiden kanssa”

Cable Hauntiksi nimetty haavoittuvuus mahdollistaa kaapelimodeemin kaappaamisen ja liikenteen salakuuntelun.

Suomessakin käytettävistä kaapelimodeemeista on löytynyt vakava tietoturva-aukko. Tutkijoiden Cable Hauntiksi nimeämä haavoittuvuus antaa hyökkääjän ajaa omaa ohjelmakoodiaan kaapelimodeemissa.

Kaapelimodeemin kaappaaminen mahdollistaa muun muassa yksityisen viestinnän seuraamisen, liikenteen uudelleenohjaamisen toisille sivuille sekä laitteen valjastamisen osaksi kyberhyökkäyksiin käytettävää bottiverkkoa.

Vika on Broadcom-siruvalmistajan ohjelmakoodissa, jota moni kaapelimodeemivalmistaja käyttää sellaisenaan.

Haavoittuvuuden löysi alun perin tanskalainen Lyrebirds-yhtiö. Sen mukaan haavoittuvien laitteiden määrää on vaikea arvioida. Euroopassa on noin 200 miljoonaa kaapelimodeemia, mutta kaikki eivät sisällä ongelmallista ohjelmakoodia ja osan on valmistaja jo korjannut.

Haavoittuvuuden sisältäviä kaapelimodeemeja on käytössä myös Suomessa ainakin kaapelimodeemiyhteyksiä tarjoavalla teleoperaattori DNA:lla.

DNA:n tuotekehitysjohtaja Ville Partanen sanoo Ilta-Sanomat Digitodaylle, että haavoittuvuus on operaattorilla tiedossa.

– DNA:n verkossa olevat päivittämättömät laitteet ovat jo monia vuosia vanhoja. DNA työskentelee parhaillaan päivittämättömien modeemien kanssa – tavoitteena on saada päivitettyä loput modeemit vielä tämän viikon arkipäivien aikana, Partanen kertoo sähköpostitse.

DNA ei kommentoinut modeemien lukumäärää tai sitä, voiko käyttäjä tehdä itse jotain suojautuakseen.

DNA kertoo tukifoorumeillaan korjanneensa suosituimmat mallinsa, DNA Valokuitu Plus F-3686AC v1:n ja v2:n ohjelmistopäivityksellä. Yhtiön tarjoamista laitteista kuitenkin ainakin Technicolor TC7200 on tiettävästi haavoittuvainen.