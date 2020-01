Varo huijausta Verkkokauppa.comin nimissä – arvontaan osallistumisella voi olla ikävät seuraukset

Facebookissa on Verkkokauppa.comin nimissä tehty huijaussivu, jossa kehotetaan ihmisiä osallistumaan arvontaan.

Verkkokauppa.com varoittaa Facebook-sivusta, jossa järjestetään sen nimissä kilpailua. Verkkokaupan logot ja Facebook-sivun ulkoasun kopioinut ”Verkkokauppa Oulu” sanoo arpovansa kolme pesukonetta.

Huijaussivu on luotu eilen 8. tammikuuta. Se ei ole ehtinyt saada kuin muutamia kymmeniä seuraajia, mutta ”kilpailuun” kommentoimalla osallistuneita ihmisiä on useita satoja.

Huijaussivulla ei ole julkaistu linkkejä. Syy tähän saattaa olla se, että suuri osa huijaussivuista poistetaan nopeasti palvelimilta tai Facebook saattaa tunnistaa huijauslinkit.

Joulukuussa nähtiin toinen vastaava ”pesukonehuijaus”, silloin se tehtiin Prisman nimissä. Siinä viestiin kommentoineita ihmisiä lähestyttiin yksityisviestillä. Yhteydenotossa pyydettiin henkilö- ja pankkitietoja.

Huijausmielessä luotuja kilpailuja voi olla vaikea erottaa aidoista Facebookissa. Yksi tapa varmistua kilpailun aitoudesta on katsoa, että kilpailun järjestäjän Facebook-sivulla on tämän nimen yhteydessä pieni vahvistussymboli. Tämä tarkoittaa, että sivun omistajan – firman, yhteisön tai ihmisen – aitous on vahvistettu ja hän on se, kuka väittääkin olevansa.

Pieni sininen vahvistusmerkki Facebook-sivulla kertoo sivun olevan varmasti aito.

Kaikkien sivujen omistajat eivät vahvistuta aitouttaan, joten myös ilman vahvistusmerkkiä olevan järjestäjän kilpailu voi olla aito. Tällöin kannattaa katsoa Facebook-sivun tiedot. Sovelluksessa tämä tapahtuu klikkaamalla ”sivun läpinäkyvyys” -tekstiä. Tietokonetta käytettäessä tiedot näkyvät oikeassa reunassa. Jos sivu on luotu aivan hiljattain, tulisi hälytyskellojen soida.