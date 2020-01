Nuorten suosimassa sovelluksessa häijy aukko – viranomainen saa jatkuvasti yhteydenottoja some-applikaatioista

Tietosuojavaltuutettu: Sovelluksien kanssa väännetään ihan koko ajan.

Erityisesti lasten ja nuorten suosimassa mobiilisovellus TikTokista löytyi useita haavoittuvuuksia. Niiden myötä käyttäjien henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitteet ja sähköpostiosoitteet, ovat olleet vaarassa paljastua.

Riskit havaitsi tietoturvayhtiö Check Point Research, joka ilmoitti haavoittuvuuksista TikTokin kehittäjille. Ongelmat korjattiin ja TikTokin käyttöä voi nyt jatkaa turvallisesti.

Tietosuojavaltuutettu on optimistinen

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio ei halunnut ottaa keskiviikkona kantaa juuri TikTokin haavoittuvuuksiin, mutta erilaisten some-sovellusten ongelmat ovat vähän väliä pöydällä myös tietosuojavaltuutetun toimistossa.

– Näitä erilaisia sovelluksiahan on paljon, ja niiden kanssa väännetään ihan koko ajan, Aarnio sanoo.

Yksittäisen käyttäjän kannalta Aarnio pitää ongelmallisena, että sovelluksiin liittyvät ohjeistukset eivät varsinaisesti houkuttele lukemaan.

– Informointi on niin pitkää, monipolvista ja amerikkalaishenkistä tyyliin ”älä laita kissaa mikroaaltouuniin”, että niitä ei jaksa lukea kukaan.

Aarnion mukaan kuluttajan pitäisi kuitenkin jaksaa käydä läpi olennaiset kohdat käyttöehdoista.

– Esimerkiksi että luovutetaanko tietoja mihinkään ja mihin niitä ylipäätään on tarkoitus käyttää.

Käyttäjien kannattaa myös seurata, miten sovellusten turvallisuutta arvioidaan julkisessa keskustelussa.

Aarnio sanoo kuitenkin olevansa sikäli optimisti, että uskoo järjestelmien tarjoajien havahtuneen siihen, että tietoturvaan ja tietosuojaan pitää panostaa riittävästi.

– Toinen asia on, että kuluttajien oma käyttäytyminen on ilahduttavasti kehittynyt siinä mielessä, että ihmiset ovat tulleet paremmin tietoiseksi omista oikeuksistaan.

Myös viranomaisten välinen kansainvälinen yhteistyö on Aarnion mukaan parantunut.

”Houkuttelevat hyökkääjiä”

Haavoittuvuuden löytänyt Check Point Research arvioi, että moni sosiaalisen median suosittu sovellus on edelleen hakkerointivaarassa.

– Sosiaalisen median sovellukset ovat usein alttiita haavoittuvuuksille. Ne sisältävät paljon yksityisiä tietoja ja ovat suosittuja kohteita hyökkääjille. Pahantekijät käyttävät suuria määriä rahaa ja vaivaa tunkeutuakseen tällaisiin valtavan suosittuihin sovelluksiin. Silti useimmat käyttäjät olettavat, että sovellus suojelee heidän tietojaan, sanoi Check Pointin edustaja Oded Vanunu yhtiön tiedotteessa.

Yli miljardi käyttäjää saanut TikTok on yksi maailman ladatuimmista sovelluksista. Kiinalainen sovellus on saatavana yli 150 markkina-alueella, ja sitä käytetään 75 kielellä. Lokakuusta 2019 lähtien TikTok on ollut Yhdysvaltain eniten ladattu sovellus.