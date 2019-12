Huawei syyttää Supoa: Levittää amerikkalaisten valheita

Huawein mukaan amerikkalaiset käyttävät tiedustelupalveluaan ja diplomaattisia kanaviaan kampittaakseen kiinalaisyhtiötä. Supo kiistää väitteet.

Vakoiluepäilyksien kohteeksi joutunut kiinalainen teknologiajätti Huawei on käynyt vastahyökkäykseen kriitikkojaan vastaan. Yhtiö syyttää amerikkalaisia valehtelemisesta sekä yrityksistä vaikuttaa muihin maihin – myös Suomeen.

Huawein mukaan Yhdysvaltain hallitus on levittänyt yhtiöstä väärää tietoa yli vuoden ajan. Tällä se pyrkii vaikuttamaan maiden tiedusteluviranomaisiin sekä hallitusten päätöksentekoon.

– Yhdysvallat on lähettänyt kaikille lähetystöilleen, Suomi mukaan lukien, tällaisen listan, mistä suojelupoliisin tai salaisten palvelujen tulisi olla huolissaan, Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde sanoo Ilta-Sanomille.

Lista koostuu väittämistä, joissa kerrotaan perusteluineen miksi Huawei on turvallisuusuhka.

Onko Lauhde siis sitä mieltä, että Supo puhuu amerikkalaisten suulla?

– Totta kai. Minulla on tässä se materiaalikin, Lauhde sanoo ja kertoo listan olevan peräisin yhteyshenkilöiltään muiden maiden tiedustelupalveluista.

Huawei on julkaissut nämä 9 väittämää verkossa omilla vastaväitteillään varustettuna. Yhtiö sanoo amerikkalaisväitteiden olevan myös Supon julkisuuteen antamien huolestuneiden lausuntojen takana.

– Supon tehtävä on olla huolestunut, Lauhde sanoo.

Huawein kyberturvallisuusjohtaja Mika Lauhde.

”Keskustelua on käyty väärin”

Lauhteen mukaan Supon väitteet eivät ole teknisesti perusteltuja. Yhtiötä on epäilty muun muassa siitä, että se lamauttaisi toimittamansa verkot tilanteen niin vaatiessa.

– Kun puhutaan killswitchistä (tappokytkimestä), koko keskustelua on käyty väärin. Maailmassa on kuusi maata, jotka voivat lamauttaa verkon riippumatta siitä, minkä valmistajan laitteita siellä on, Lauhde sanoo.

Asia on mahdollista varmistaa asettamalla internetin ja Huawein verkkolaitteiden väliin palomuuri, joka estäisi käskyn antamisen ”tappokytkimelle”, Lauhde sanoo.

Lauhde vakuuttaa myös, että Huawei antaa operaattorikumppaniensa tutustua laitteidensa ohjelmistokoodiin. Hän myös kiistää väitteen siitä, että Kiinan laki velvoittaisi Huawein auttamaan maan tiedustelupalvelua. Hänen mukaansa laki koskee teleoperaattoreita.

Taustalla taistelu teknologisesta johtajuudesta

Huawein mukaan USA:n hallituksen toimien taustalla on maan digitaalisen dominanssin säilyttäminen. Yhdysvaltain hallituksen toimet – etupäässä pakotteet kiinalaisyhtiöitä vastaan – ovat johtaneet siihen, että amerikkalaisille palveluille ja ohjelmille kehitellään vaihtoehtoja ympäri maailman.

Lauhde antaa ymmärtää, että pakotteilla olisi oletettua pienempi vaikutus Huawein tulokseen.

– Yhdysvallat on tottunut siihen, että kun he asettavat sanktion, oli se sitten Nord Stream 2 tai muu, siellä alkavat pallit tutista ja tulokset tippua, Lauhde sanoo.

” Yhdysvallat on tottunut siihen, että kun he asettavat sanktion, siellä alkavat pallit tutista ja tulokset tippua.

– Jos Huawei ei käyttäydykään näiden odotusten mukaan, sehän on heidän mielestään huolestuttavaa.

Huawei pitää silti Googlea tärkeänä kumppaninaan ja sanoo sen yrittävän vaikuttaa amerikkalaisviranomaisiin kauppakiellon kumoamiseksi. Tämä antaisi Huaweille mahdollisuuden jatkaa Googlen Androidin käyttämistä puhelimissaan.

Lauhde varoittelee tilanteella, jossa siirryttäisiin jopa kansallisiin käyttöjärjestelmiin. Hän sanoo Huaweilla olevan valmiudet siirtyä käyttämään omaa Harmony OS -järjestelmäänsä, ”joka on valovuosia Androidia edellä”.

Supo: Muodostamme kantamme itse

Huawein julkisuusstrategia on tarkkaan harkittu. Yhtiö oli aikansa hiljaa, kun Yhdysvallat julkisti pakotteet toukokuussa. Sen jälkeen se tuli julkisuuteen sovittelevalla ja yhteistyöhaluisella linjalla. Sittemmin sen retoriikka on koventunut, ja yhtiö on jopa haastanut Yhdysvallat oikeuteen pakotteista, joita yhtiö pitää laittomina.

Yhdysvallat on Huaweille menetetty markkina. Yhtiön ponnisteluissa on kyse siitä, että se säilyttää asemansa Euroopassa ja muualla maailmassa.

Ilta-Sanomat pyysi lausunnon suojelupoliisilta Huawein väitteitä koskien.

– Suojelupoliisin tehtävä on tuottaa tietoa Suomen kansalliseen turvallisuuteen liittyvän päätöksenteon pohjaksi. Suojelupoliisin johtopäätökset erilaisista ilmiöistä perustuvat omaan tiedonhankintaan ja analyysiin sekä kansainväliseen yhteistyöhön. Me emme muodosta kantojamme minkään ulkopuolisen tahon intressien pohjalta, emme myöskään kansainvälisten yritysten, supon viestintäasiantuntija Minna Passi kertoi lausunnossaan.